बिग बॉस 19 की इस कंटेस्टेंट को असरानी ने बना दिया एक्ट्रेस, फ्लाइट में हुई पहली मुलाकात पर ही ऑफर कर दी फिल्म

संक्षेप: बिग बॉस 19 में नजर आने वाली इस कंटेस्टेंट को एक्टर असरानी ने बनाया था एक्ट्रेस। पहली ही मुलाकात में ऑफर कर दी थी फिल्म। अपने करियर में असरानी के योगदान को अहम मानती हैं ये एक्ट्रेस।

Tue, 21 Oct 2025 01:25 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीते शाम एक्टर के निधन की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर असरानी ने फिल्मों में काम करने के अलावा कई नए चेहरों को फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका दिया। उनकी इस लिस्ट में बिग बॉस 19 में नजर आ रही एक कंटेस्टेंट भी हैं। सिर्फ असरानी ही नहीं बल्कि उनकी एक्ट्रेस रहीं पत्नी मंजू असरानी भी नए चेहरों को मौका देने के लिए जानी जाती हैं।

कुनिका को असरानी ने बनाया एक्ट्रेस

बिग बॉस 19 में नजर आ रही एक्ट्रेस कुनिका ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक्टर असरानी से फ्लाइट में पहली मुलाकात ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। वो मुंबई में एक रिसेप्शनिस्ट बनने आ रही थीं। लेकिन एक्टर ने उन्हें एक्टिंग में मौका दिया। कुनिका ने सिद्धार्थ कनन के साथ इंटरव्यू में कहा था कि मुझे असरानी साहब ने एक चांस दिया। कुनिका ने बताया कि वो फ्लाइट में सफर कर रही थीं। तभी उन्होंने एक्टर असरानी को देखा और उनसे मिलने पहुंच गई। इस दौरान एक्टर ने उनसे कहा कि वो एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती। असरानी ने अपना नंबर दिया। और अगले दिन वो उनकी पत्नी से मिलने पहुंच गई। इसके बाद उन्हें विमल रॉय के ऑफिस ले जाया गया। कई लुक टेस्ट के बाद उन्हें पांच पापी नाम की फिल्म मिल गई। इस तरह असरानी और उनकी पत्नी में कुनिका को स्टार बना दिया।

कुनिका

आज बिग बॉस में आ रही हैं नजर

एक्टर असरानी के दिए मौके के बाद कुनिका ने पलट कर नहीं देखा। उन्होंने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभा कर अपनी अलग पहचान बनाई और अब बिग बॉस में लोगों को एंटरटेन कर रही हैं।

Bigg Boss 19 Asrani

