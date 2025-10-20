Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAsrani Death News How got role in Sholay iconic role of angrezon ke zamane ka jailer
असरानी कैसे बने अंग्रेजों के जमाने के जेलर, शोले फिल्म के लिए क्रूर तानाशाह को किया कॉपी

असरानी कैसे बने अंग्रेजों के जमाने के जेलर, शोले फिल्म के लिए क्रूर तानाशाह को किया कॉपी

संक्षेप: दिग्गज फिल्म अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असरानी ने 350 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूरी उन्हें मिली फिल्म शोले से। इस फिल्म में ‘अंग्रेजों के जमाने के जेलर’ का उनका किरदार काफी ज्यादा पॉपुलर है।

Mon, 20 Oct 2025 09:37 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
share Share
Follow Us on

दिग्गज फिल्म अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। असरानी ने 350 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। लेकिन सबसे ज्यादा मशहूरी उन्हें मिली फिल्म शोले से। इस फिल्म में ‘अंग्रेजों के जमाने के जेलर’ का उनका किरदार काफी ज्यादा पॉपुलर है। मरते दम तक वह अपने इस रोल के लिए जाने और पहचाने जाते रहे। शोले फिल्म में इस भूमिका के लिए उनके चयन की कहानी भी दिलचस्प है। साथ ही यह बात और भी दिलचस्प है कि उन्होंने इस भूमिका के लिए तैयारी किस तरह से की थी।

हिटलर जैसी मूंछें
यह बात तब की है जब शोले फिल्म के लिए अभिनेताओं का चुनाव हो रहा था। असरानी को इस फिल्म में जेलर के रोल के चुना गया था। शोले का स्क्रीन प्ले लिखने वाले सलीम और जावेद ने असरानी को इस रोल की जानकारी देने के लिए बुलाया। इस भूमिका की तैयारी करने के लिए दोनों असरानी को ‘वर्ल्ड वॉर सेकेंड’ नाम की एक किताब दी। किताब के कवर जर्मन तानाशाह हिटलर की फोटो बनी थी। यहीं से असरानी को अपने रोल की प्रेरणा मिली। अगर आप शोले फिल्म देखेंगे तो पाएंगे कि असरानी की मूंछें और ओवरऑल लुक हिटलर से ही प्रेरित है।

डायलॉग की तैयारी ऐसे
अपने इस रोल की तैयारी के लिए असरानी फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे भी गए। वहां पर हिटलर की आवाज की रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। असरानी ने हिटलर के अंदाज को कॉपी करना शुरू कर दिया। बाद में, ‘हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं’ डायलॉग बोलते हुए उन्होंने हिटलर के ही अंदाज को कॉपी किया था। आज भी दर्शकों के जेहन में उनका यह डायलॉग छाया हुआ है।

फिल्म में असरानी का रोल बहुत बड़ा तो नहीं था। लेकिन उन्होंने इस अंदाज में यह रोल निभाया कि यह उनकी पहचान का एक हिस्सा बन गया। आज भी असरानी के चाहने वाले उन्हें इस रोल के लिए खूब याद करते हैं।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
Entertainment News Entertainment News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।