Aspirants: एस्पिरेंट्स सीजन 4 आएगा? जानें प्राइम वीडियो की इस सीरीज के बारे में सबकुछ
अमेजन प्राइम वीडियो की मोस्ट अवेटेड सीरीज ‘एस्पिरेंट्स सीजन 3’ आ गई है। अब लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा है, क्या इसका चौथा सीजन भी आएगा? आइए बताते हैं।
‘एस्पिरेंट्स सीजन 3’ आ गया है। अमेजन प्राइम वीडियो पर लोगों को ‘एस्पिरेंट्स सीजन 3’ देखने से ज्यादा एक्साइटमेंट ये बात जानने में है कि इस सीरीज की कहानी तीसरे सीजन में खत्म हो जाएगी या फिर इसका चौथा सीजन भी आएगा? आइए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन सवाल के जवाब में आपको ‘एस्पिरेंट्स सीजन 3’ का स्पॉइलर भी मिलेगा इसलिए सोच समझकर आगे बढ़िएगा।
सीजन 4 आएगा या नहीं? (नो स्पाॅइलर)
हां, ‘एस्पिरेंट्स’ का चौथा सीजन आएगा क्योंकि ‘एस्पिरेंट्स’ की कहानी तीसरे सीजन में खत्म नहीं हुई है। लेकिन, ‘एस्पिरेंट्स’ के तीसरे सीजन का एंड इतना खतरनाक और अनएक्सपेक्टेड है कि आप चौथे सीजन का बेसब्री से इंतजार करेंगे।
सीजन 4 की कहानी (स्पॉइलर अलर्ट)
‘एस्पिरेंट्स’ के तीसरे सीजन के एंड में अभिलाष शर्मा की सगाई हो रही होती है और तभी उसके फोन पर कॉल आता है। अभिलाष का मैनेजर फोन लेकर अभिलाष के पास आता है और कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट कॉल है आपको अभी बात करनी पड़ेगी। कॉल पर बात करने के बाद अभिलाष अपनी सगाई छोड़कर घर आता है और टीवी ऑन करता है। टीवी पर न्यूज आती है, एलसी संदीप ओहलान की हत्या कर दी गई है। अभिलाष और संदीप के दोस्त टूट जाते हैं। इसके बाद, संदीप की हत्या की जांच की जिम्मेदारी अभिलाष को सौंपी जाती है। चौथे सीजन की कहानी इसी जांच के इर्द-गिर्द घूमेगी।
सीजन 4 का हिस्सा नहीं होंगे संदीप?
‘एस्पिरेंट्स’ के तीसरे सीजन में संदीप ओहलान की मौत हो गई है ऐसे में मन में ये सवाल आना लाजमी है कि चौथे सीजन में संदीप होंगे या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चौथे सीजन में संदीन नजर आएंगे, लेकिन सिर्फ फ्लैशबैक सीन्स में।
‘एस्पिरेंट्स सीजन 3’ के बारे में
सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट हैं। अगर आपने इस सीरीज के दूसरे पार्ट्स देखें हैं तो समय निकालकर वीकेंड पर सीजन 3 भी देख लीजिए। आपको मजा आएगा और इमोशनल भी हो जाएंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
