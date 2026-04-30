अशोक कुमार ने जब देखी थी सिर कटी लाश, कांप गई थी उनकी रूह; बनाई फिर बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो बॉलीवुड की पहली हॉरर मूवी थी। इस फिल्म में अशोक कुमार और मधुबाला लीड रोल में थे। वहीं लता मंगेशकर ने इसमें गाना गाया था।

बॉलीवुड में आपने कई हॉरर फिल्में देखी होंगी। अब तक कई ऐसी हॉरर फिल्में आई हैं जिन्होंने दर्शकों को खूब डराया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की पहली हॉरर फिल्म कौनसी थी। इस फिल्म में अशोक कुमार और मधुबाला लीड रोल में थे। इतना ही नहीं इस फिल्म के जरिए ना सिर्फ स्टार्स को बड़ी हिट मिली बल्कि लता मंगेशकर को भी सुपरस्टार बना दिया। वहीं फिल्म की स्टोरी का अशोक कुमार के साथ हुए एक डरावने किस्से से भी प्रेरित है।

क्या हुआ था अशोक कुमार के साथ इस फिल्म में अशोक कुमार के साथ एक घटी घटना का जिक्र भी है। दरअसल, अशोक ने अमरोही को एक स्टोरी बताई थी और फिर इस पर फिल्म बनाने को कहा। अशोक ने खुद बताया था कि वह शूटिंग के लिए पहाड़ में गए थे और वहां जीजीबॉय हाउस में शूटिंग कर रहे थे। जब देर रात सब अपने-अपने कमरे में थे। तब अशोर के दरवाजे पर एक महिला ने दस्तक दी। उस महिला ने अशोक से अपनी गाड़ी के खराब होने की बात बताई और उनसे मदद मांगी। जब अशोक बाहर गए तो वहां उन्हें गाड़ी में एक सिरकटी लाश देखी। लेकिन फिर वहां से लाश गायब हो गई।

फिर सामने आया ये सच अशोक ने फिर अपने नौकर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई महिला और गाड़ी यहां नहीं दिखी है। उसने अशोक को समझाया कि उन्होंने सपना देखा होगा। वहीं अशोक फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन गए और तब पुलिस वालों ने बताया कि ऐसा ही कुछ उस जगह पर सच में हुआ था वो भी 14 साल पहले।

फिल्म की स्टोरी फिल्म की कहानी की बात करें तो महल में कामिनी नाम की एक महिला की स्टोरी को दिखाया है जो कई सालों से महल में अपनी प्रेमी का इंतजार कर रही हैं। फिल्म में पुनर्जन्म और भूतिया स्टोरी का कॉम्बिनेशन है।

मधुबाला को मिली बड़ी सफलता बता दें कि फिल्म में अशोक कुमार, मधुबाला लीड रोल में थे। अशोक कुमार तो पहले से स्टार थे, लेकिन इस मूवी ने मधुबाला को स्टारडम दिलवाया। इस फिल्म से उन्हें सबसे बड़ी सक्सेस मिली थी।

लता मंगेशकर ने भी जीता दिल इसके अलावा लता मंगेशकर का करियर ग्राफ भी इस फिल्म के गानों के साथ ऊपर बढ़ता गया। लता ने फिल्म में आएगा आने वाला गाया था जिसको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

कितनी हुई थी फिल्म की कमाई बता दें कि कमल अमरोही द्वारा डायरेक्टेड फिल्म सिर्फ 9 करोड़ के बजट में बनी थी और फिल्म ने 1.45 करोड़ कमाए थे जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थे। यह कमल की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी।

वहीं मधुबाला जिन्होंने 1942 में रिलीज हुई बसंत फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्हें सबसे बड़ी हिट फिल्म दल से ही मिली। इसके बाद वह मुघल ए आजम, हाफ टिकट जैसी कई हिट फिल्में दे चुकी थीं।