अजय देवगन के को-स्टार आशीष वारंग ने दुनिया को कहा अलविदा, 'दृश्यम' और 'सूर्यवंशी' जैसी फिल्मों में कर चुके हैं काम

आशीष वारंग ने शुक्रवार को ठाणे के वर्तक नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। एक्टर के निधन से उनका परिवार बुरी तरह से टूट गया है। वहीं, फैंस और स्टार्स को भी उनके अचानक निधन की खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है।

सिनेमा जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। फेमस एक्टर आशीष वारंग की अब इस दुनिया में नहीं रहे। अक्षय कुमार और अजय देवगन के को-स्टार रहे आशीष का निधन आज यानी 5 सितंबर को हो गया है। 55 साल की उम्र में आशीष के आकस्मिक निधन की खबर से हर कोई सदमे में है। आशीष मराठी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार थे।

अजय देवगन के को-स्टार का निधन खबरों के अनुसार, आशीष वारंग ने शुक्रवार को ठाणे के वर्तक नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। एक्टर के निधन से उनका परिवार बुरी तरह से टूट गया है। वहीं, फैंस और स्टार्स को भी उनके अचानक निधन की खबर पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। आशीष सूर्यवंशी, दृश्यम और मर्दानी, सर्कस, सिम्बा और एक विलेन रिटर्न्स जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से खूब तारीफें बटोरी हैं। उन्होंने अजय देवगन की दृश्यम में इंस्पेक्टर और रानी मुखर्जी की मर्दानी में 'मोर' का रोल निभाया था, जिसे सभी ने खूब पसंद किया था। वारंग ने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह और जॉन अब्राहम जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है।