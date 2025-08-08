तो इस वजह से फिल्मों में नजर नहीं आ रहे हैं आशीष विद्यार्थी, कहा- 'कुछ बातें क्लियर कर दूं कि...'
बॉलीवुड के दमदार एक्टर आशीष विद्यार्थी ने द्रोह काल (1994), वास्तव: द रियलिटी (1999) और हैदर (2014) जैसी न जानें कितनी फिल्मों में निगेटिव रोल से ही किसी का दिल जीता। इसी बीच अब आशीष ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जो चर्चा में बना हुआ है।
बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि जब कोई एक्टर निगेटिव रोल प्ले करता है तो सालों तक उसे विलेन का ही किरदार ऑफर होता है। ये बात न सिर्फ निगेटिव रोल बल्कि कॉमेडी रोल निभाने वाले अभिनेताओं पर भी लागू होती है। एक ऐसे ही एक्टर रहे हैं आशीष विद्यार्थी, जिन्होंने हमेशा ही फिल्मों में गुंडे, खलनायक और साइड के सभी किरदारों को बखूबी निभाया है। लेकिन अभिनेता ने कभी किसी फिल्म में मुख्य भूमिका नहीं निभाई और न ही पोस्टरों में उनका चेहरा रहा है। ऐसे में अब आशीष ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में, इस सच्चाई के बारे में बात की। यही नहीं एक्टर ने ये भी अनाउंस किया कि अब जब तक उन्हें फिल्म में लीड रोल नहीं मिलता, वो अभिनेता के रूप में वापसी नहीं करेंगे।
आशीष का लेटेस्ट व्लॉग चर्चा में
बॉलीवुड के दमदार एक्टर आशीष विद्यार्थी ने द्रोह काल (1994), वास्तव: द रियलिटी (1999) और हैदर (2014) जैसी न जानें कितनी फिल्मों में निगेटिव रोल से ही किसी का दिल जीता। इसी बीच अब आशीष ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जो चर्चा में बना हुआ है। इस वीडियो में फैंस आशीष से फिल्मों से उनकी अनुपस्थिति का कारण पूछ रहे थे। इस पर आशीष ने कहा, 'कुछ बातें क्लियर कर दूं। आप सभी (दर्शक) बिल्कुल सही हैं। आजकल मैं उतनी फिल्मों में नजर नहीं आता जितना पहले करता था। मुझे नहीं पता कि देश जानना चाहता है या नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोग जरूर जानना चाहेंगे।'
तो इस कारण फिल्मों में नजर नहीं आ रहे आशीष
अशीष ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं खुद यह स्वीकार करता हूं: मैं एक बेहतरीन अभिनेता हूं, जिसने अपने पूरे करियर में अविश्वसनीय भूमिकाएं निभाई हैं। लेकिन अब मैं ऐसी भूमिकाओं की तलाश में हूं जो मुझे अभी तक नहीं मिली हैं। बेहद खास और लीड रोल।' व्लॉग में अशीष ने अपने फैंस को भरोसा दिलाया कि वो अपनी वापसी के लिए अहर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं लगातार डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कास्टिंग डायरेक्टरर्स से बात करता रहता हूं, और उनसे कहता हूं, 'अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि अब मुझे ये रोल नहीं दे सकते।' मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि अपने 30 साल के करियर में मैंने 11 अलग-अलग भाषाओं में 300 फिल्में की हैं। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि मैं कुछ अच्छी और लीड रोल निभाना चाहता हूं। कभी-कभी हम खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। हम अपने घरों में अकेले बैठे रहते हैं, लेकिन मैं उदास होकर नहीं बैठूंगा।'
एक पेशा पूरी जिंदगी नहीं चला सकता
आशीष ने इसी बातचीत में आगे अपने फैंस से भी शेयर किया कि एक्टिंग से ब्रेक लेकर लेकर वह इन दिनों क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैंने दूसरों और खुद को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया। एक पेशा पूरी जिंदगी नहीं चल सकता, और मैं यह बात समझता हूं। अब लोग सोशल मीडिया पर मेरा एक नया रूप देखते हैं, और मैं हमेशा से नई चीजें सीखने का शौकीन रहा हूं। अच्छे रोल का इंतजार करते हुए, मैंने अपने कई नए पहलुओं को भी जाना। मुझे कॉमेडी करने की सलाह दी गई, और अपनी नासमझी में, मैंने एक पूरा कॉमेडी सेट तैयार कर लिया, और उसका नाम 'सिट डाउन आशीष' रख दिया। पूरे शो में कोई अश्लीलता नहीं हैं, किसी भी तरह की अभद्र भाषा नहीं है, और यह ऐसा कुछ है, जिसका आनंद परिवार मिलकर ले सकते हैं।'
