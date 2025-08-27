'कोई नहीं बता सकता था कि वो व्यक्ति...', अमिताभ बच्चन के बुरे दौर को आशीष विद्यार्थी ने किया याद
अमिताभ बच्चन ने अपनी लाइफ में कठिन वक्त भी देखा है। उनके जीवन में एक प्वाइंट आया जब वो कंगाल हो गए थे और उन्हें फिल्में भी नहीं मिल रही थीं। आशीष विद्यार्थी ने अमिताभ बच्चन के साथ उस वक्त काम किया था जब वो अपना कमबैक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई बता नहीं सकते थे कि वो किस चीज से गुजर रहे थे।
जब अमिताभ ने आशीष की मां के लिए लिखी चिट्ठी
सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में आशीष विद्यार्थी ने उस वक्त को याद किया था जब अमिताभ बच्चन कठिन दौर से गुजर रहे थे और कैसे उस वक्त भी वो अपने आसपास को लेकर दयालु और मददगार थे। आशीष ने कहा, "मैं उनके साथ मृत्युदाता, जो उनकी कमबैक फिल्म थी, पर काम करना कभी नहीं भूल सकता हूं। उस वक्त मेरे पिता बहुत बूढ़े थे और मेरी मां को उस वक्त हार्टअटैक आया था। तो मैं हर रात उनके साथ रहने के लिए दिल्ला जाता हूं, फिर मैं मुंबई आने के लिए फ्लाइट लेता था। तो मैंने अमित जी से अनुरोध किया था कि क्या आप मेरी मां के लिए चिट्ठी लिख सकते हैं? वो अपने हार्टअटैक से रिकवर कर रही थीं, और मैंने अपनी मां को वो चिट्ठी अस्पताल में पढ़कर सुनाई थी।"
मेजर साहब का सुनाया किस्सा
इसके बाद, आशीष विद्यार्थी ने फिल्म मेजर साहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि कोई नहीं बता सकता था कि वो व्यक्ति किस चीज से गुजर रहा था, और वो बहुत ज्यादा अनुशासित और दृढ़ थे। आशीष ने कहा, "उसके बाद मैंने उनके साथ मेजर साहब शूट की थी, और उनका अनुशासन कोई मैच नहीं कर सकता था। आमतौर पर लोग अपने कॉस्ट्यूम्स और नकली दाढ़ी-मूछें शॉट्स के बीच में निकाल देते हैं, लेकिन वो पूरी रात अपने किरदार में बैठे रहते थे।"
आशीष बोले अमिताभ से सीखना चाहिए
आशीष ने आगे कहा, "अगर किसी प्वाइंट पर कोई अपने जीवन में बहुत निराश महसूस करता है तो अमित जी सबसे असाधारण उदाहरण हैं। इंडस्ट्री के लोग काम न मिलने या अलग-थलग महसूस करने को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन देखिए वो किस चीज से गुजरे हैं। एक प्वाइंट पर उनकी पूरी देश में पकड़ थी, वो स्टार थे। जब वो कुली के सेट पर घायल हुए थे, लोग खाना नहीं खा रहे थे। जब वो अपने जीवन में उस बुरे दौर से गुजरे, उन्होंने उसकर डटकर सामना किया, और उन्होंने कभी किसी बात का अफसोस नहीं जताया।"
