'आजकल भीड़ कहां है...', राजेश खन्ना के हिट होते ही लोग उड़ाने लगे थे इस सुपरस्टार का मजाक
आशीष ने बताया कि 60 के दशक के लोकप्रिय कलाकार शम्मी कपूर की राजेश खन्ना के स्टारडम को लेकर एक मजाकिया टिप्पणी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। आशीष ने शम्मी कपूर के साथ एक यादगार मुलाकात को याद किया जो शारजाह में अचानक हुई थी।
बॉलीवुड का एक दौर ऐसा था, जब इंडस्ट्री पर कपूर खानदान का राज चलता था। फिल्म इंडस्ट्री में कपूर खानदान की कई पीढ़ियों ने राज किया। वहीं, अगर बात शम्मी कपूर की करें तो एक वक्त ऐसा था, जब उनकी लोकप्रियता शिखर पर थी। शम्मी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दीं। लेकिन राजेश खन्ना का के आने के बाद उनके वो फीके पड़ने लगे थे। वक्त के साथ-साथ इंडस्ट्री में लोगों का रवैया कैसे बदलता है, इसके लेकर शम्मी कपूर ने एक्टर आशीष विद्यार्थी को एक सीख दी थी। हाल ही में आशीष ने अपने हालिया इंटरव्यू में शम्मी की दी हुई सीख का जिक्र किया।
अचानक हुई शम्मी कपूर से मुलाकात
आशीष विद्यार्थी ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान आशीष ने खास बातचीत में कई मुद्दों पर बात की। ऐसे आशीष ने दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर से मिली जिंदगी की उस अनमोल सीख को याद किया। आशीष ने दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के मूव ऑन करने के तौर-तरीके पर बात की। आशीष ने बताया कि 60 के दशक के लोकप्रिय कलाकार शम्मी कपूर की राजेश खन्ना के स्टारडम को लेकर एक मजाकिया टिप्पणी ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। आशीष ने शम्मी कपूर के साथ एक यादगार मुलाकात को याद किया जो शारजाह में अचानक हुई थी। वे अपनी टीवी सीरीज 'दास्तान' की शूटिंग कर रहे थे और शम्मी कपूर भी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां आए थे।
घटती भीड़ पर लोग शम्मी कपूर से करते थे सवाल
आशीष ने बताया कि जब वो शारजाह में टीवी सीरियल 'दास्तान' की शूटिंग कर रहे थे, तब शम्मी कपूर अपने प्रोजेक्ट 'चट्टान' के लिए एक निर्माता के साथ वहां आए थे। शम्मी ने उन्हें सलाह दी कि फिल्म इंडस्ट्री कठोर और जल्दी राय बनाने वाला हो सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे, जब उनका अपना स्टारडम फीका पड़ने लगा, तो लोग उनसे ही कम होती भीड़ के बारे में पूछते थे। शम्मी का मजाकिया जवाब था, 'भीड़ बस आगे बढ़ गई है- जेश खन्ना के बंगले, आशीर्वाद पर'। शम्मी के इस जवाब ने आशीष के फेमस होने के नजरिए को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें एक शानदार सबक दिया, जिसे वो जीवन भी भूल नहीं पाएंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।