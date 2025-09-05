आशीष विद्यार्थी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ की थी कई फिल्में, बोले- मेरे लिए बहुत दर्दनाक समय था

आशीष विद्यार्थी ने अपने उस वक्त को याद किया जब वो मिथुन चक्रवर्ती की ऊटी में शूट होने वाली फिल्मों में रोल्स करते थे। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए बहुत दर्दनाक समय था। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्में कर रहे थे।

आशीष विद्यार्थी एक शानदार एक्टर हैं। उन्हें कई फिल्मों में अहम किरदार निभाते देखा जा चुका है। हालांकि, पिछले कुछ वक्त से वो फिल्मों की दुनिया से दूर हैं। वो यूट्यूब पर व्लॉग के जरिए अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। कुछ वक्त पहले उन्हें करण जौहर के रियलिटी शो द ट्रेटर्स में देखा गया था। अब आशीष विद्यार्थी ने एक इंटरव्यू में अपने करियर से जुड़ी कई बातें कीं। उन्होंने अपने उस दौर को भी याद किया जब वो पैसों के लिए फिल्में कर रहे थे।

सिद्धार्थ कनन के साथ एक पॉडकास्ट में आशीष विद्यार्थी ने कहा कि एक दौर था जब वो सिर्फ पैसों के लिए फिल्में कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो उनके लिए बहुत दर्दनाक समय था। आशीष विद्यार्थी ने कहा कि उस वक्त वो बिल्कुल खुशी नहीं थे और उन्होंने साउथ की फिल्में करना शुरू किया।

जब पैसों के लिए काम कर रहे थे आशीष विद्यार्थी आशीष विद्यार्थी ने कहा, "मैंने पैसों के लिए बहुत सी फिल्में की हैं। मेरे पेरेंट्स बूढ़े थे। जब मैं बॉम्बे आया था, मैं अपने माता-पिता को अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता था। मैं एक जुनूनी अभिनेता था, लेकिन मैं जिम्मेदारियों के कारण अच्छे किरदारों का इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने पैसों के लिए बहुत फिल्में की हैं। वो बुरा वक्त था जब मिथुन दा के साथ ऊटी में फिल्में बन रही थीं। मैं उनमें से कई फिल्मों में था। वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक वक्त था। मुझे पता था कि मैं वो रोल्स अपना घर चलाने के लिए कर रहा था। मुझे पता था कि मुझे खुदको उस तरह से सेट्स पर देखना नहीं पसंद था। लोग कहते थे आप बेहतर कर सकते हैं। मैं कहता था, हां और वो फिल्में करते रहता था।"

साउथ फिल्मों की तरफ मुड़े आशीष आशीष ने आगे बताया कि उस वक्त वो किराए के मकान में रह रहे थे। उन्हें अपने माता-पिता की देखभाल करनी थी। उस वक्त उन्हें लगा कि उन्हें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति आ गई थी कि वो किसी को मना नहीं कर पाते थे। अगर वो किसी को मना करते थे तो डायरेक्टर उनसे पूछ लेते थे- क्यों नहीं करेगा बे, उसकी फिल्म तो कर रहा है। आशीष ने बताया कि जब उन्होंने एक डायरेक्टर को मना किया, उसके बाद ही रोजी-रोटी के लिए वो साउथ की फिल्मों की तरफ मुड़े।