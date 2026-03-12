Hindustan Hindi News
इस यूट्यूबर की सीरीज ने यूट्यूब पर मचाया तहलका, 15 करोड़ व्यूज के साथ नंबर 1 पर कर रही ट्रेंड, 8.2 IMDb रेटिंग

Mar 12, 2026 05:00 pm IST
एक फेमस यूट्यूबर की सेल्फ-फंडेड सीरीज के साथ हुआ है, जो न सिर्फ ट्रेंड कर रही है, बल्कि इसके आईआएडीबी पर हाई रेटिंग मिली है। यही नहीं इस पांच एपिसोड वाले शो को यूट्यूब पर लगभग 15 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं।

जरूरी नहीं कि हर बार बिग बजट फिल्में या सीरीज ही दर्शकों के दिल को छुए। कुछ कम बजट वाली फिल्में और सीरीज भी बवाल काटती हैं। कुछ ऐसा ही एक फेमस यूट्यूबर की सेल्फ-फंडेड सीरीज के साथ हुआ है, जो न सिर्फ ट्रेंड कर रही है, बल्कि इसके आईआएडीबी पर हाई रेटिंग मिली है। यही नहीं इस पांच एपिसोड वाले शो को यूट्यूब पर लगभग 15 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम किस शो की बात कर रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसे किसने बताया और इस शो का क्या नाम है? लेकिन यकीन मानिए इसके बारे में पता चलते ही आप इसे एक बार जरूर देखेंगे।

फेमस इंफ्लुएंसर ने बनाया शो

हम बात कर रहे हैं इंफ्लुएंसर आशीष चंचलानी के सीरीज 'एकाकी' की, जो इस वक्त यूट्यूब पर बवाल काट रहा है। आशीष का 'एकाकी' शो तेजी से इस साल के सबसे चर्चित डिजिटल शो में से एक बन गया है। इस सीरीज से यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने लेखक-निर्देशक के तौर पर डेब्यू किया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि यह सपना उनके मन में कई सालों से चल रहा था। हाल ही में आशीष ने SCREEN से खास बातचीत में 'एकाकी' को लेकर बात की थी और बताया था कि सीरीज को लेकर उन्होंने तब सोचा जब खुद के कंटेंट से थक चुके थे।

IMDb पर मिली हाई रेटिंग

आशीष चंचलानी अपनी डिजिटल दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। 'एकाकी' को बिना किसी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बावजूद ये सीरीज धमाल मचा रही है। आशीष ने 'एकाकी' के साथ YouTube में फिर से बड़ा धमाका किया है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर अपनी पहली वेब सीरीज एकाकी बनाई है, जिसका रिस्पॉस काफी चौंकाने वाला आ रहा है। एकाकी, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। लोगों को ये साई-फाई सीरीज काफी पसंद आ रही है. इसको IMDb पर 8.2 रेटिंग मिली है।

एकाकी
इतने करोड़ है 'एकाकी' का बजट

'एकाकी' को लेकर आशीष ने बताया था कि उन्होंने 2024 में इसकी कहानी पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने एक साल से ज्यादा समय तक इसकी शूटिंग की - 2024 में थोड़ा-थोड़ा और पूरे 2025 में। वहीं, इसके बजट को लेकर भी आशीष ने कहा था, 'मेरा शुरुआती बजट लगभग 30 करोड़ रुपये था, जिसे उन्होंने पहले ही शेड्यूल में खर्च कर दिया। इसके बाद बजट बढ़ता चला गया। फिर यह 50 करोड़ रुपये हो गया, और अंत में 80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन फिर भी, हमारा बजट किसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म के बजट का सिर्फ 10 प्रतिशत है।'

Youtube

