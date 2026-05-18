Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जब सांप ने विलेन को जीभ पर डस लिया, शूटिंग सेट पर पसर गया था सन्नाटा

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Ashanti Movie Kissa: सांप को देखकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में एक एक्टर को सांप को अपने हाथ में उठाकर अपनी जीभ पर उससे कटवाना था, वो भी असली सांप।

जब सांप ने विलेन को जीभ पर डस लिया, शूटिंग सेट पर पसर गया था सन्नाटा

तकनीक ने आज फिल्ममेकिंग को काफी हद तक आसान बना दिया है। जिन सीन्स को करने में ज्यादा खतरा होता है, बजट बहुत ज्यादा खर्च होता है या फिर ऐसे हालत जिन्हें हकीकत में बना पाना तकरीबन नामुमकिन है, उन्हें आज VFX, CGI या मिनिएचर आर्ट मॉडल की मदद से फिल्माया जाता है। लेकिन एक वक्त वो भी था, जब इस तरह के सीन एक्टर्स या फिर स्टंटमैन को खुद ही करने पड़ते थे। कुछ ऐसा ही सीन बॉलीवुड के एक लीजेंडरी एक्टर ने साल 1982 में आई फिल्म 'अशांति' में किया था। इसी एक सीन की वजह से न सिर्फ फिल्म सुपरहिट हो गई, बल्कि इस आइकॉनिक सीन ने उस एक्टर को भी एक अलग ही रुतबा दिला दिया।

सांप से जीभ पर कटवाने का था सीन

हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, जीनत अमान और परवीन बाबी की फिल्म 'अशांति' के बारे में। इस फिल्म का एक सीन आज भी लोगों के रौंगटे खड़े कर देता है। फिल्म के सभी मुख्य एक्टर्स सेट पर मौजूद थे और विलेन का सीन फिल्माया जा रहा था। सीन यह था कि विलेन एक जिंदा सांप को उठाकर उसे अपने मुंह के पास लाएगा और जीभ बाहर निकालकर ऐसी एक्टिंग करेगा कि वह सांप से अपनी जीभ पर कटवा रहा है। जिंदा कोबरा सांप सेट पर मौजूद था। विलेन का किरदार निभा रहे इस एक्टर ने सांप को हाथ में पकड़ा और अपनी जीभ के पास लाकर एक्ट शुरू किया।

ये भी पढ़ें:TMKOC: 'तारक मेहता' के एक्टर्स की नेटवर्थ, जानें कौन है सबसे अमीर?

जीभ अंदर करने से पहले डस लिया

सांप का फन एक्टर की जुबान के बेहद करीब था। वह जैसे ही अपनी जीभ अंदर करने वाले थे, सांप ने इस एक्टर को जीभ पर डस लिया। पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया, लेकिन डायरेक्टर और उस एक्टर को पता था कि कोबरा का जहर तो पहले ही निकाला जा चुका है। तो सांप के काट लेने से भी कुछ होना नहीं था। साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में यह सीन किया था अमरीश पुरी ने। फिल्म जब पर्दे पर रिलीज हुई तो ज्यादातर लोगों ने यह मान लिया था कि इस सीन को करने में अमरीश पुरी की मौत हो गई होगी।

ये भी पढ़ें:'मैं हूं ना' में VFX नहीं था यह सीन, फराह खान ने इस तरह किया शूट

बन गया था सबसे आइकॉनिक सीन

अमरीश पुरी ने फिल्म अशांति में राजा भीष्म बहादुर सिंह का रोल प्ले किया था। फिल्म के इस सांप वाले सीन के जरिए मेकर्स यह दिखाना चाहते थे कि भीष्म बहादुर कितना जहरीला और बुरा इंसान है, कि सांप के जहर का भी उस पर असर नहीं होता है। वह अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बुरा बनाने के लिए सांप से खुद को कटवाता है। अमरीश पुरी के इस सीन को उस दौर की फिल्मों से विलेन के सबसे यादगार सीन में गिना जाता है। बता दें कि जिन लोगों ने यह फिल्म देखी थी, उन्हें दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी का यह सीन आज भी याद है।

ये भी पढ़ें:पीएम की अपील के बाद वंदे भारत से आया अनुपम खेर का वीडियो, बोले- उनकी बात सही लगी
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।