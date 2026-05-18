जब सांप ने विलेन को जीभ पर डस लिया, शूटिंग सेट पर पसर गया था सन्नाटा
Ashanti Movie Kissa: सांप को देखकर ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस फिल्म में एक एक्टर को सांप को अपने हाथ में उठाकर अपनी जीभ पर उससे कटवाना था, वो भी असली सांप।
तकनीक ने आज फिल्ममेकिंग को काफी हद तक आसान बना दिया है। जिन सीन्स को करने में ज्यादा खतरा होता है, बजट बहुत ज्यादा खर्च होता है या फिर ऐसे हालत जिन्हें हकीकत में बना पाना तकरीबन नामुमकिन है, उन्हें आज VFX, CGI या मिनिएचर आर्ट मॉडल की मदद से फिल्माया जाता है। लेकिन एक वक्त वो भी था, जब इस तरह के सीन एक्टर्स या फिर स्टंटमैन को खुद ही करने पड़ते थे। कुछ ऐसा ही सीन बॉलीवुड के एक लीजेंडरी एक्टर ने साल 1982 में आई फिल्म 'अशांति' में किया था। इसी एक सीन की वजह से न सिर्फ फिल्म सुपरहिट हो गई, बल्कि इस आइकॉनिक सीन ने उस एक्टर को भी एक अलग ही रुतबा दिला दिया।
सांप से जीभ पर कटवाने का था सीन
हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, राजेश खन्ना, जीनत अमान और परवीन बाबी की फिल्म 'अशांति' के बारे में। इस फिल्म का एक सीन आज भी लोगों के रौंगटे खड़े कर देता है। फिल्म के सभी मुख्य एक्टर्स सेट पर मौजूद थे और विलेन का सीन फिल्माया जा रहा था। सीन यह था कि विलेन एक जिंदा सांप को उठाकर उसे अपने मुंह के पास लाएगा और जीभ बाहर निकालकर ऐसी एक्टिंग करेगा कि वह सांप से अपनी जीभ पर कटवा रहा है। जिंदा कोबरा सांप सेट पर मौजूद था। विलेन का किरदार निभा रहे इस एक्टर ने सांप को हाथ में पकड़ा और अपनी जीभ के पास लाकर एक्ट शुरू किया।
जीभ अंदर करने से पहले डस लिया
सांप का फन एक्टर की जुबान के बेहद करीब था। वह जैसे ही अपनी जीभ अंदर करने वाले थे, सांप ने इस एक्टर को जीभ पर डस लिया। पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया, लेकिन डायरेक्टर और उस एक्टर को पता था कि कोबरा का जहर तो पहले ही निकाला जा चुका है। तो सांप के काट लेने से भी कुछ होना नहीं था। साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में यह सीन किया था अमरीश पुरी ने। फिल्म जब पर्दे पर रिलीज हुई तो ज्यादातर लोगों ने यह मान लिया था कि इस सीन को करने में अमरीश पुरी की मौत हो गई होगी।
बन गया था सबसे आइकॉनिक सीन
अमरीश पुरी ने फिल्म अशांति में राजा भीष्म बहादुर सिंह का रोल प्ले किया था। फिल्म के इस सांप वाले सीन के जरिए मेकर्स यह दिखाना चाहते थे कि भीष्म बहादुर कितना जहरीला और बुरा इंसान है, कि सांप के जहर का भी उस पर असर नहीं होता है। वह अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बुरा बनाने के लिए सांप से खुद को कटवाता है। अमरीश पुरी के इस सीन को उस दौर की फिल्मों से विलेन के सबसे यादगार सीन में गिना जाता है। बता दें कि जिन लोगों ने यह फिल्म देखी थी, उन्हें दिवंगत एक्टर अमरीश पुरी का यह सीन आज भी याद है।
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