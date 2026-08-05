Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

102 डिग्री बुखार में भी आशा भोसले ने गा दिया वो मशहूर गाना, सुनते ही रो पड़े थे संगीतकार

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

आशा भोसले भले ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बहन थीं, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आशा उन सिंगर्स में से एक थीं जो ना सिर्फ गजल, फोक, रोमांटिक गानें बल्कि भजन जैसे हर तरह के गाने गाती थीं।

asha bhosle
आशा भोसले ने जब 102 डिग्री बुखार में गाया गाना

आशा भोसले ने अपने करियर में काफी शानदार और यादगार भरे गाने दिए हैं। आशा काफी मेहनती थीं और अपने गानों और करियर के लिए दिन रात एक कर देती थीं। अब हम आपको उनके गाने से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं जब वह तेज बुखार में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आईं और उस दर्द में भी ऐसा गाना गाया जो सुपरहिट बन गया। यहां तक कि आज भी उस गाने को काफी पसंद किया जाता है।

102 डिग्री फीवर पर भी गाया गाना

हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है अभि ना जाओ छोड़कर। अब बात यह है कि संगीतकार जयदेव ने इस गाने में अपना म्यूजिक दिया था और कहा जाता है कि वह इसके लिए किसी और सिंगर को लेना चाहते थे, लेकिन आशा भोसले इस गाने को गाना चाहती थीं। आशा को फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो बुलाया गया। हालांकि उस दिन आशा को बुखार हो गया वो भी 102 डिग्री फारेनहाइट। आशा ने हिम्मद नहीं हारी और उस बुखार के दर्द में भी उन्होंने अपनी आवाज में ऐसा गाया कि स्टूडियो में मौजूद सभी उनकी तारीफ करते नहीं थके।

ये भी पढ़ें:जब किशोर कुमार को टक्कर नहीं दे पाए मोहम्मद रफी और आशा भोसले

आशा की आवाज सुन इमोशनल हो गए थे जयदेव

कहा तो यह भी जाता है कि आशा की आवाज और उनकी मेहनत को देखकर जयदेव इतना खुश हुए कि उनके भी आंसू निकल गए थे।

मोहम्मद रफी संग आशा का गाना

इस गाने को आशा ने मोहम्मद रफी के साथ गाया है। इतना ही नहीं आज भी जब 2 प्रेमी मिलकर अलग होते हैं तो इस लाइन को जरूर गाते हैं। यह गाना फिल्म हम दोनों का है जो 1961 में रिलीज हुआ था। फिल्म में देव आनंद और साधना लीड रोल में थे। गाने में म्यूजिक जयदेव ने दिया था और लिरिक्स साहिर लुधियानवी ने लिखे थे।

ये भी पढ़ें:किशोर कुमार और आशा भोसले को इस शख्स ने निकलवा दिया था स्टूडियो से बाहर

आशा ने 12 हजार गाने गाए हैं

आशा भोसले के बारे में बता दें कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने अपने करियर में 12 हजार गानें रिकॉर्ड किए हैं वो भई 20 भाषा में। आशा ने अपना पहला गाना 1943 में गाया था। वहीं बतौर प्लेबैक सिंगर उनका डेब्यू फिल्म चुनरिया से हुआ था।

आशा के नाम गिनीज रिकॉर्ड

इतना ही नहीं साल 2011 में आशा के नाम सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था।

ये भी पढ़ें:लोगों ने आशा भोसले के इस गाने का समझ लिया था गलत मतलब, समझाना पड़ा था लिरिक्स

आशा को मिले बड़े सम्मान

म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने योगदान के लिए आशा को वैसे तो कई अवॉर्ड्स से नवाजा गया था, लेकिन जिन 2 बड़े अवॉर्ड्स से उन्हें सम्मानित किया गया था वो था पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Asha Bhosle
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।