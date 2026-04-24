आशा भोसले के पोते ने याद किया आखिरी वक्त, आम खाया, यूएस-इजराइल पर की बात; नींद में छोड़ी दुनिया
आशा भोसले 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में इस दुनिया से जा चुकी हैं। उनका आखिरी वक्त शांति से गुजरा। वह सोना चाहती थीं और नींद में ही आशा का निधन हो गया।
आशा भोसले इस दुनिया से जाने के 3-4 दिन पहले यूएस-इजराइल कॉनफ्लिक्ट पर बात कर रही थीं। उन्होंने आम खाया था। वह सोते हुए इस दुनिया से शांति से चली गईं। लेजंडरी सिंगर के आखिरी वक्त की ये बातें उनके पोतो चैतन्य भोसले ने एक इंटरव्यू के दौरान बताईं। चैतन्य ने बताया कि परिवार चाहता है कि आशा भोसले की जिंदगी को सेलिब्रेट करें। परिवार सदमे में है लेकिन वह उनकी सीख पर ही चल रहा है कि समय सब ठीक कर देता है।
यूएस-इजराइल पर की बात
आशा भोसले के पोते चैतन्य (चिंटू) भोसले इंडियन एक्सप्रेस स्क्रीन से बात कर रहे थे। उन्होंने आशा के आखिरी समय पर बात की। उन्होंने बताया कि आशा से उनकी बात निधन के 3-4 दिन पहले हुई थी। उस समय पर आशा यूएस-इजराइल वॉर पर बात कर रही थीं और आम भी खा रही थीं। चैतन्य बताते हैं, 'वह एक दिन पहले तीन घंटे लंबा मराठी प्ले देखने गई थीं। वह स्टेज पर गईं वहां लोगों को कला को जिंदा रखने पर फटाकर भी लगाई। आखिर तक वह ऐसी थीं। वह बहुत खूबसूरत तरीके से दुनिया से गईं, सोते हुए, कोई दर्द नहीं, बहुत शांत थीं। हमने यह भी कहा कि हम हॉस्पिटल आएंगे लेकिन वह बोलीं, मुझे थोड़ी देर के लिए सो लेने दो। वह अपनी शर्तों पर गईं, वैसे ही उन्होंने जिंदगी जी थी।'
टूट गई जनाई
चैतन्य ने बताया कि परिवार आशा भोसले की लेगेसी को सेलिब्रेट करना चाहता है। वह बोले,'लॉस है। सबको पता है कि हम हमेशा जिंदा नहीं रहने वाले लेकिन जब ऐसा होता है तो तुरंत झटका लगता है। हम उनकी लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम लगातार डिनर के लिए एक-दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं... जनाई बहुत दुखी है, वह टूट गई है। वे दोनों बहुत क्लोज थे। उसकी परवरिश और सिंगिंग में आई की अहम भूमिका रही है। जब से वह बड़ी हुई है तो दोनों बहुत से शो कर रहे हैं।
आशा की सीख से बढ़ रहे आगे
चैतन्य बोले, 'हर कोई टूट गया है। एक पॉइंट पर हम सोच रहे थे कि कैसे आगे बढ़ा जाए लेकिन हमने आशा आई से प्रेरणा ली। एक मां होकर उन्होंने दो बच्चे खोए, जो किसी भी इंसान के लिए सबसे दर्दनाक चीज हो सकती है।' चैतन्य ने बताया कि आशा बोलती थीं कि बुरी चीजें होंगी पर समय सब ठीक कर देता है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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