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गाना जिसके बाद आशा भोंसले को आ गए थे चक्कर, सांसों पर काबू पाने के लिए 10 दिन किया था रियाज

Apr 12, 2026 03:20 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Asha Bhosle Songs: आशा भोसले के गाने एक से बढ़कर एक रहे हैं, लेकिन क्या आपको उनके इस गाने के बारे में पता है, जिसको गाने के बाद उनका सिर चकराने लगा था।

गाना जिसके बाद आशा भोंसले को आ गए थे चक्कर, सांसों पर काबू पाने के लिए 10 दिन किया था रियाज

Asha Bhosle Songs: साल 1966 में आई फिल्म 'तीसरी मंजिल' का गाना 'आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा' आज भी तमाम लोगों की प्लेलिस्ट में जगह बनाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने को रिकॉर्ड करने से पहले आशा भोंसले काफी घबरा गई थीं? म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन ने जब यह धुन बनाई, तो यह उस वक्त के हिसाब से बहुत तेज और कॉम्पलिकेटेड थी। इस गाने में पश्चिमी रॉक एंड रोल का ऐसा तड़का था जिसे गाना किसी भी सिंगर के लिए बड़ी चुनौती थी। जब पंचम दा ने पहली बार आशा जी को यह धुन सुनाई, तो उन्हें लगा कि वो इसे शायद ही गा पाएंगी।

सांसों पर कंट्रोल पाने के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग

आशा जी को गाने की रफ्तार से ज्यादा इसमें अचानक आने वाले सुरों के उतार-चढ़ाव की फिक्र थी। गाने के बीच में जिस तरह की एनर्जी की जरूरत थी, उसके लिए सांस पर जबरदस्त कंट्रोल चाहिए था। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आशा जी ने हार नहीं मानी और तय कर लिया कि वह यह गाना गाएंगी। उन्होंने तय किया कि वह इस गाने को गाकर अपने आप को साबित करेंगी। इसके बाद उन्होंने लगातार 10 दिनों तक अपने घर पर इस गाने का कड़ा अभ्यास किया। वह अपनी सांस को रोककर और सांसों की रफ्तार पर बहुत मेहनत से काम करी रहीं ताकि रिकॉर्डिंग के वक्त कोई गलती न हो।

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आशा को रिकॉर्डिंग के बाद आने लगे थे चक्कर

10 दिनों के कठिन रियाज के बाद जब फाइनल रिकॉर्डिंग का दिन आया, तो आशा जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गाना इतना एनर्जेटिक था कि इसे गाते वक्त उन्हें अपनी फेफड़ों की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ा। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद आशा भोंसले इतनी ज्यादा थक गई थीं कि उन्हें चक्कर आने लगे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उन्हें संभलने के लिए सहारा लेना पड़ा था। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी उससे स्टूडियो में मौजूद हर शख्स उनके गाने को सुनकर दंग रह गया था।

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रातो-रात ब्लॉकबस्टर हिट हो गया था यह गाना

आशा जी की मेहनत रंग लाई और फिल्म रिलीज होते ही यह गाना रातों-रात ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। शम्मी कपूर के डांस और आशा पारेख की अदाओं के साथ आशा भोंसले की आवाज ने कमाल कर दिया था। आरडी बर्मन और आशा भोंसले की जोड़ी ने इस गाने के जरिए एक नया प्रयोग किया था, जो आज भी एक बेंचमार्क है। आज आशा भोसले को याद करते हुए हम उनके इस जैसे तमाम किस्सों को याद कर रहे हैं।

Puneet Parashar

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