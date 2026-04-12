निधन के बाद वायरल हुआ आशा भोसले का आखिरी वीडियो, सचिन तेंदुलकर के बेटे के रिसेप्शन में आईं थीं नजर
हर कोई आशा ताई को श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं, परिवार ही नहीं उनके करोड़ों फैंस की आंखें नम हैं। शनिवार को गायिका की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां हार्ट अटैक पड़ने से उनका निधन हो गया है।
बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। आज यानी 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल ब्रीच कैंडी में अंतिम सांस ली है। आशा के निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हर कोई आशा ताई को श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं, परिवार ही नहीं उनके करोड़ों फैंस की आंखें नम हैं। शनिवार को गायिका की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां हार्ट अटैक पड़ने से उनका निधन हो गया है। ऐसे में अब आशा भोसले का आखिरी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं।
निधन के बाद हुआ आशा ताई का आखिरी वीडियो
दरअसल, आशा भोसले का आखिरी वीडियो सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के वेडिंग रिसेप्शन का है। अर्जुन का रिसेप्शन 5 मार्च को हुआ था। आशा ताई अर्जुन के रिसेप्शन में शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने सफेद सिल्क साड़ी पहने आशा जी बहुत ही खुश नजर आ रही थीं। उन्होंने वहां मौजूद फोटोग्राफर्स को बहुत ही प्यार से नमस्ते किया और मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाए थे। वहीं, अब आशा जी के निधन के बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। फैंस यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनका आखिरी वीडियो होगा।
कल होगा अंतिम संस्कार
बता दें कि आशा जी के बेटे आनंद भोसले ने बताया कि कल सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके लोअर परेल वाले घर कासा ग्रांडे में रखा जाएगा। वहीं, शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
आशा भोसले के बारे में
बता दें कि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर, 1933 में हुआ है। उन्होंने 1948 में 'चुनरिया' से करियर की शुरुआत की थी। पिछले 7 दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। अपने करियर में आशा ने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड (2000) पद्म विभूषण (2008) से भी नवाजा जा चुका है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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