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आशा भोसले की पोती ने दिया हेल्थ अपडेट, बताया क्यों किया सिंगर को अस्पताल में भर्ती

Apr 11, 2026 10:36 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर वायरल होने के बाद अब उनकी पोती ने सिंगर का हेल्थ अपडेट दिया है और बताया कि आखिर क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

आशा भोसले की पोती ने दिया हेल्थ अपडेट, बताया क्यों किया सिंगर को अस्पताल में भर्ती

आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने सबको परेशान कर दिया। ऐसा कहा जा रहा था कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अब आशा भोसले की पोती ने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया है।

पोती ने क्या दिया अपडेट

आशा की पोती जनाई ने सिंगर के साथ फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा,'मेरी दादी, आशा भोसले बहुत कमजोरी और सीने में इंफेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। ट्रीटमेंट चल रहा है और आशा करते हैं सब ठीक हो। हम आपको अपडेट देते रहेंगे।' जनाई वैसे आशा के काफी करीब हैं और वह उनके साथ काफी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

लोग कर रहे हैं उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना

जनाई के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स सभी आशा के जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं कुछ ने कहा कि आप अपडेट देते रहना कि आशा जी की हालत अब कैसी है।

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वैसे बता दें कि जब आशा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई तब कहा गया कि सिंगर को कार्डियक अरेस्ट आया और इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।

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आशा भोसले का करियर

आशा भोसले के बारे में बता दें कि वह हिंदी सिनेमा की सक्सेसफुल सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने अपने 8 दशक के करियर में खूब गाने गाए हैं। सिर्फ हिंदी ही नहीं आशा ने कई अलग भाषा में गाने गाए हैं। उन्हें कई दिग्गज अवॉर्ड जैसे दादा साहेब फाल्के, पद्म विभूषण जैसे कई बड़े सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। आशा ने दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती के, ये क्या जगह है दोस्तों जैसे कई हिट गाने गाए हैं।

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आशा नहीं सुनती आज के समय के म्यूजिक

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए साल 2023 में आशा ने कहा था कि वह कैसे प्रैक्टिस करती हैं और आज के नए गानों को सुनती नहीं हैं। उन्होंने कहा था, मैं सच बोलूं तो मैं आज के गाने सुनती नहीं हूं। अगर मुझे गाने सुनने होते हैं कि मैं भीनसेन जोशी के गाने, क्लासिकल गाने या गजल सुनती हूं क्योंकि इनसे मैं काफी कुछ सीखती हूं। इसकी वजह से मेरी सिंगिंग और बेहतर होती है। आज के समय में मुझे इतनी अच्छे लिरिक्स नहीं मिलते हैं। हां कुछ सिंगर्स के गाने अच्छे लगते हैं जैसे राहत फतेह अली खान, सुनिधि चौहान।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


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सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


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सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


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Asha Bhosle

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