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जनाई ने पोस्ट कीं आशा भोसले की अनदेखी तस्वीरें, लिखा- आपने हमें जीना तो सिखाया, लेकिन..

Apr 19, 2026 10:47 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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आशा भोसले के निधन के बाद उनके फैंस और परिवार के लोग इस गहरे सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। जनाई भोसले ने इसी बीच आशा के साथ उनकी कुछ पुरानी यादें सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

जनाई ने पोस्ट कीं आशा भोसले की अनदेखी तस्वीरें, लिखा- आपने हमें जीना तो सिखाया, लेकिन..

लीजेंडरी सिंगर आशा भोसले ने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका परिवार और उनके चाहने वाले अभी तक सदमे में हैं। अपनी 'आई' यानी दादी के जाने के गम से उनकी पोती जनाई भोसले अब तक उबर नहीं पाई हैं। शनिवार शाम को जनाई ने इंस्टाग्राम पर कुछ अनदेखी पुरानी तस्वीरें पोस्ट करते हुए अपनी दादी को याद किया। उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखते हुए बताया कि उनके लिए उनकी दादी के बिना जीना कितना मुश्किल हो रहा है। पोस्ट में जनाई ने लिखा कि कैसे उनका परिवार हर पल उन्हें मिस कर रहा है। जनाई ने आशा जी को लव ऑफ लाइफ बताया है।

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जनाई ने लिखा- आपने हमें जीना तो सिखाया, लेकिन..

जनाई ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें साझा की हैं उनमें आशा जी को उनकी उसी जानी-पहचानी मुस्कान के साथ देखा जा सकता है। एक फोटो में वो अपने बेटे आनंद और जनाई के साथ गाना गाती नजर आ रही हैं, तो दूसरी में अपनी पोती को प्यार से गले लगाए हुए हैं। आखिरी फोटो दिवाली की है जिसमें वो दीयों की थाली पकड़े हुए हैं। जनाई ने कैप्शन में लिखा, ‘काफी सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपने हमें जीना तो सिखाया, लेकिन आपके बिना जीना नहीं सिखाया। हमारी हर सांस के साथ हम आपको हर सेकंड, हर घंटे और हर मिनट याद करते हैं। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप मेरे भीतर जिंदा हैं, जब तक कि मैं आपको दोबारा अपनी बाहों में न भर लूं।’

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मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुआ निधन

बता दें कि आशा भोसले ने पिछले 12 अप्रैल को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके बेटे आनंद ने अपनी मां के गुजर जाने की खबर कन्फर्म की थी। मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की वजह से आशा जी का निधन हुआ। जनाई भोसले इस मुश्किल घड़ी में अपनी दादी की यादों को संजोने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर कई पुरानी यादें फैंस के साथ बांटी हैं। 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को', 'दिल चीज क्या है', 'ये मेरा दिल' और 'इन आंखों की मस्ती' जैसे ढेरों सदाबहार गाने देने वाली आशा भोसले भले ही हमारे बीच नहीं हैं लेकिन अपनी जादुई आवाज के जरिए वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी।

Puneet Parashar

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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Asha Bhosle

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