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LIVE: गायिका आशा भोसले का आज होगा अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले ने 92 साल की आयु में आखिरी सांस ली। ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हो गया। वहीं आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार होना है।

LIVE: गायिका आशा भोसले का आज होगा अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

दिग्गज गायिका आशा भोसले का अंतिम संस्कार

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 13 Apr 2026 07:02 AM IST
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Asha Bhosle Funeral: भारतीय संगीत की सबसे मशहूर और हर तरह के गाने गाने वाली गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार (12 अप्रैल) के दिन उनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं आज (13 अप्रैल) उनका अंतिम संस्कार होगा।

सुबह 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

दिवंगत आशा भोसले के परिवार ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने उस बयान में कहा, ‘ओम शांति। आप हमेशा अमर रहेंगी, आशा भोसले जी। आशा भोसले के अंतिम दर्शन सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कासा ग्रांडे टावर A, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल में होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा।’

12000 से ज्यादा गाने किए रिकॉर्ड

भारत की सबसे मशहूर पार्श्व गायिकाओं में से एक मानी जाने वाली आशा ने अपने सात दशकों से ज्यादा लंबे करियर में 12,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाने गाए हैं। उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

13 Apr 2026, 07:02:25 AM IST

Asha Bhosle Death News Live Update: 4 बजे होगा अंतिम संस्कार

आशा भोसले का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा।

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13 Apr 2026, 06:36:53 AM IST

Asha Bhosle Death News Live Update: 10 बजे से कर सकेंगे अंतिम दर्शन

आशा भोसले के अंतिम दर्शन आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किए जा सकते हैं। सेलेब्स और फैंस कासा ग्रांडे टावर A, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल में स्थित उनके घर में जाकर उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं।

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