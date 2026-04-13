LIVE: गायिका आशा भोसले का आज होगा अंतिम संस्कार, 10 बजे से शुरू होंगे अंतिम दर्शन

दिवंगत आशा भोसले के परिवार ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने उस बयान में कहा, ‘ओम शांति। आप हमेशा अमर रहेंगी, आशा भोसले जी। आशा भोसले के अंतिम दर्शन सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कासा ग्रांडे टावर A, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल में होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा।’