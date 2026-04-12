Asha Bhosle Death : आशा भोसले को जब लता मंगेशकर ने मरने से पहले दिया था खास गिफ्ट, कहा था- दौलत से भी बड़ी है मेरे लिए

आशा भोसले आज इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन उनके गाने और उनकी यादें फैंस के दिलों में जिंदा है। एक किस्सा उन्होंने बताया था जब लता मंगेशकर ने अपने निधन से कुछ महीने पहले उन्हें एक खास गिफ्ट दिया था।

आशा भोसले का निधन हो गया है। आशा भोसले के जाने से ना सिर्फ परिवार वालों, फैंस बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगता है। आशा अपने परिवार वालों खासकर लता मंगेशकर को काफी प्यार करती थीं। दोनों ही बहनें टैलेंटेड सिंगर थीं और उनके जैसा आज तक कोई सिंगर नहीं रहा है। अब आशा भोसले और लता मंगेशकर का एक किस्सा आपको बताते हैं। लता मंगेशकर ने अपने निधन से कुछ महीने पहले आशा भोसले को एक खास गिफ्ट दिया था।

क्या था वो खास गिफ्ट आशा भोसले ने दरअसल, डीआईडी लिटल मास्टर शो में बताया था। आशा ने कहा था कि लता मंगेशकर ने निधन से 6 महीने पहले अपनी बहन से पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा था मां ले आज तब जो भी चाहिए।

इस पर आशा ने कहा था कि उन्होंने एक पुरानी साड़ी मांगी थी जिसमें उन्होंने साइन किया हो। आशा ने वो साड़ी भी दिखाई थी जिसे देखकर सब इमोशनल हो गए थे।

हर दौलस बड़ी वो साड़ी आशा ने फिर कहा था कि ये साड़ी दुनिया की दौलत से भी बड़ी है उनके लिए।

बता दें कि आशा, लता मंगेशकर को मां की तरह मानती थीं क्योंकि माता-पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर ने ही अपने भाई-बहनों को संभाला है।

दोनों के बीच कॉम्पटीशन की आती थी खबर आशा और लता एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब दोनों इंडस्ट्री में एक्टिव थीं तब उनके बीच कॉम्पटीशन को लेकर भी काफी चर्चा थी। आशा ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि उनके बीच हेल्दी कॉम्पटीशन है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि वह और लता दीदी गाते वक्त एक अलग और अपना ट्विस्ट लेकर आते हैं और इसी ट्रिक को वे हमेशा से यूज करते हैं।

आशा भोसले के बड़े अवॉर्ड्स आशा भोसले को अपने करियर में वैसे तो कई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स, 2 नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं। लेकिन इनके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड और पद्म विभूषण अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है।

जब आशा ने कहा वह आज के गाने नहीं सुनती हैं आशा ने एक बार कहा था कि वह आज के गानों को नहीं सुनती हैं और कैसे वह अपने गानों को और बेहतरीन बनाती हैं। उन्होंने कहा था, मैं सच बोलूं तो आज के गाने मैं सुनती ही नहीं हूं। अगर मुझे गाने सुनने होते हैं को मैं दिवंगत भीमसेन जोशी के गाने सुनती हूं, क्लासिकल गाने सुनती हूं या फिर गजल। इनसे मैं सीखती हूं और अपने गानों को पॉलिश करती हूं और बेहतर गाने के लिए।