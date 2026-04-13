मैं उसे मरा हुआ नहीं…RD बर्मन के निधन पर टूट गई थीं आशा भोसले, गुलजार ने संभाला, खूब रोई थीं ताई
Asha Bhosle Death: RD बर्मन के निधन वाले दिन दूसरे कमरे में थीं आशा भोसले। उन्होंने RD बर्मन के मृत शरीर को देखने से इंकार कर दिया था। गुलजार के सामने टूट गई और फूटकर रो पड़ीं। अब आशा भोसले इस दुनिया में नहीं रही।
Asha Bhosle Death: आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। अपने फिल्मी सफर के दौरान सिंगर ने कई यादगार गाने गाए, कई रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है जिसे छू भी पाना किसी दूसरे सिंगर के लिए मुश्किल है। एक तरफ करियर में सफल होने वाली आशा ने अपनी जिंदगी में रिश्तों के उतार-चढ़ाव देखे। लेकिन उन्हें सच्चा प्यार अपने से 6 साल छोटे राहुल देव यानी RD बर्मन से मिला। 1980 के दशक में दोनों ने शादी की। लेकिन क्या पता था ये साथ सिर्फ 14 साल तक होगा। RD बर्मन दुनिया छोड़ गए थे। उनके निधन वाले दिन आशा ने तो उन्हें आखिरी बार देखने से तक इंकार कर दिया था जिस कमरे में RD बर्मन का मृत शरीर रखा गया था।
RD बर्मन को मरा हुआ नहीं देख पाई
राइटर अजिताभ मेनन के मुताबिक 1994 में जब RD बर्मन की डेथ हुई तो आशा भोसले बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। उस समय उनमें उतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आखिरी बार RD बर्मन को देखकर उन्हें विदाई दे दें। ये एक पत्नी, साथी कलाकार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। अजिताभ ने बताया था कि आशा ने उस कमरे में भी जाने से मना कर दिया था जहां RD बर्मन का मृत शरीर रखा गया था। उन्होंने कहा था, 'मैं उस कमरे में नहीं जाउंगी। मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकती। मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूं।
टूट गई थीं आशा भोसले
उस समय गीतकार गुलजार उनके पड़ोसी हुआ करते थे। वो मातम वाले उस घर में पहुंचे और आशा भोसले को दिलासा दिया। गुलजार जब दिलासा दे रहे थे तो आशा भोसले टूट गई और खूब जोर से रोने लगी। इस बुरे समय में अमिताभ बच्चन पत्नी जया के साथ पहुंचे हुए थे। ऐसी एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि RD बर्मन की आत्मा की शांति के लिए जया बच्चन ने गीता के कुछ श्लोक भी पढ़े थे।
आशा भोसले का अंत
बता दें, 4 जनवरी 1994 को RD बर्मन को लगातार दो हार्ट अटैक आए और 54 की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब आशा भोसले भी दुनिया छोड़ गई। 92 की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के पीछे का कारण शरीर के अंगों का फेल होना बताया गया। आशा भोसले के निधन के साथ उस संगीत के आखिरी दौर का भी अंत हो गया। आशा अकेली सिंगर थीं को 40 के दशक से लेकर अभी तक फिल्मों में गायिकी कर रही थीं। आज मुंबई में उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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