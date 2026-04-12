Asha Bhosle Death: जब आशा भोसले ने बिना इंसानों वाले इस अनोखे बैंड के लिए गाया था ये रुलाने वाला गाना
आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन सिंगर ने कुछ समय पहले एक ऐसे बैंड के साथ कोलैब किया था जिसके सदस्यों को किसी ने नहीं देखा। आशा ने इस बैंड के साथ साझेदारी में जो गाना गाया वो रुला देगा।
बॉलीवुड की सदाबहार सिंगर आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। सिंगर ने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक आशा भोसले को सीने में इन्फेक्शन और दर्द के बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आज 12 अप्रैल को उनके बेटे आनंद भोसले ने मां आशा भोसले के निधन की पुष्टि की है। आशा भोसले अपने आखिरी वक्त में भी एक्टिव थीं। उन्होंने अपनी उम्र के इस पढ़ाव पर भी एक ऐसे बैंड के साथ कोलैबोरेट किया जिसे किसे ने देखा नहीं था।
इस वर्चुअल बैंड का बनीं थीं हिस्सा
आशा भोसले दुनिया भर में मशहूर हैं। कई ग्लोबल आर्टिस्ट ने उनके गाने सैंपल किए हैं। लेकिन एक ऐसा भी बैंड हैं जिन्होंने आशा भोसले के साथ कोलैबोरेट ही कर लिया था। सिंगर, इस बैंड की खास मेहमान बनीं थीं। हम जिस बैंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है गोरिलाज़। ये एक यूके बेस्ड वर्चुअल बैंड है। हम अक्सर गाने के पीछे किसी चेहरे की तलाश में होते हैं। लेकिन अगर उस गाने के पीछे कोई इंसान हो ही नहीं, यही है यूके के इस बैंड की खासियत जो दुनिया का पहला वर्चुअल बैंड है। गोरिलाज के इस बैंड के सदस्यों का कोई चेहरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कला को किसी रंग या रूप से पहचाने जाने में विश्वास नहीं रखते। इसलिए बैंड के सदस्य असली इंसान नहीं बल्कि एनिमेटेड कैरेक्टर हैं।
आशा भोसले ने 91 की उम्र में किया था लाइव परफॉर्म
गोरिलाज़ अपने आप में एक अलग और खास तरह का बैंड है जिसके नाम ग्रैमी अवॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यूट्यूब पर बिलियन में व्यूज मिले हुए हैं। इस बैंड ने साल 2025 में आशा भोसले के साथ वर्चुअली कोलैबोरेट किया था। उस समय उनकी उम्र 91 साल थी। आशा भोसले ने इस इवेंट में लाइव परफॉर्म किया था।
आशा भोसले को सुनने वाले रो पड़ेंगे
गोरिलाज बैंड की ये भी खासियत है कि वो अपने साथ देश और दुनिया के अलग-अलग आर्टिस्ट को जोड़ते आए हैं। इस बैंड पर इंडियन म्यूजिक का भी गहरा असर देखा गया है। इनके नए एल्बम में द माउंटेन में इस बैंड ने आशा भोसले और अनुष्का शंकर के साथ कोलैब किया। इस बैंड के एल्बम में आशा भोसले ने ऐसा गाना गाया कि सुनने वाले रो पड़ेंगे।
अंतिम संस्कार
हिंदी फिल्मों में सदाबहार गाने देने वाली आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनकी गायिकी को पसंद करने वाले लोग उदास हैं। कल सुबह 11 बजे मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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