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Asha Bhosle Death News LIVE: आशा भोसले का निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक, सेलेब्स दे रहे श्रद्धांजलि

Asha Bhosle Death News LIVE: महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके जाने से भारतीय संगीत के एक युग का अंत हो गया है।

Asha Bhosle Death News LIVE: आशा भोसले का निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक, सेलेब्स दे रहे श्रद्धांजलि

आशा भोसले का निधन

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 12 Apr 2026 02:50 PM IST
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Asha Bhosle Death LIVE Updates: मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने किया है। उन्होंने बताया कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार कल (13 अप्रैल) शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, वे कल सुबह 11 बजे उनके घर आ सकते हैं।

बता दें, कल (11 अप्रैल) शाम आशा भोसले को थकान और सीने में इन्फेक्शन की कारण आशा भोसले को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उनके निधन से भारत शोक में डूब गया है। देश भर की मशहूर हस्तियां सोशल मीडिया पर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रही हैं। पढ़िए उन्हें याद कर कौन क्या कह रहा है।

12 Apr 2026, 02:50:03 PM IST

Asha Bhosle death live updates: जूनियर एनटीआर ने उन्हें 'भारतीय सिनेमा की धड़कन' बताया

तेलुगू स्टार जूनियर एनटीआर ने ट्वीट किया, ‘आशा भोसले जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनकी जादुई आवाज दशकों तक भारतीय सिनेमा की धड़कन रही और लाखों दिलों को छुआ। वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी और उन्हें हमेशा सम्मान और प्रेम के साथ याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।’

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12 Apr 2026, 02:27:15 PM IST

Asha Bhosle Death LIVE Updates: विवेक ओबेरॉय का पोस्ट

विवेक ओबेरॉय ने ट्वीट कर लिखा, 'जिस आवाज ने अरबों दिलों को प्यार करना, नाचना और सपने देखना सिखाया, उसे अब अपनी शाश्वत धुन मिल गई है। आशा ताई, आप हमारी धड़कनों की ताल और हमारी कहानियों की जान थीं। 'अभी न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं...' आज हमारे दिल भारी हैं, लेकिन यह जानकर हमें सुकून मिलता है कि आपकी आवाज अब तारों का हिस्सा बन गई है। ओम शांति।'

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12 Apr 2026, 02:26:03 PM IST

हेमा मालिनी को नहीं हुआ इस दुखद खबर पर यकीन

अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने ट्वीट किया, ‘आशा ताई अब नहीं रहीं! मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी जिंदादिल इंसान, जिसने अपने गानों में इतनी जान और अंदाज भर दिया था, हमें दुखी छोड़कर चली गई। यह मेरे लिए खासकर बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा आशा जी के साथ एक इमोशनल जुड़ाव रहा है। उन्होंने अपनी अनोखी आवाज और अंदाज से मेरे कई गानों को बहुत लोकप्रिय बनाया है। लता जी और आशा जी, दोनों के साथ मेरा बहुत ही खास रिश्ता था, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में मेरे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यह महाराष्ट्र और पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई या जगह कोई और कभी नहीं ले सकता!’

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12 Apr 2026, 02:23:47 PM IST

राजपाल यादव ने आशा भोसले काे किया याद

राजपाल नौरंग यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘मंगेशकर परिवार ने देश को जो सांस्कृतिक धरोहर सौंपी है, उसे शब्दों में बांधना असंभव है। आशा ताई का महाप्रयाण केवल एक परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आपकी आवाज अमर है और युगों-युगों तक गूंजती रहेगी। ओम शांति।’

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12 Apr 2026, 02:17:21 PM IST

प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

PM मोदी ने ट्वीट कर आशा भोसले के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, ‘आशा भोसले जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वह भारत की सबसे मशहूर और बहुमुखी आवाजों में से एक थीं। दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज में एक सदाबहार चमक थी। उनके साथ हुई मुलाक़ातों को मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे।’

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12 Apr 2026, 02:10:51 PM IST

शंकर महादेवन ने व्यक्त किया शोक

गायक-संगीतकार शंकर महादेवन ने पीटीआई से कहा, ‘यह हम सभी के लिए और भारतीय संगीत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारी सबसे प्यारी आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रहीं। एक संगीतकार के तौर पर, उनके प्रशंसक के तौर पर और एक करीबी पारिवारिक मित्र के तौर पर, मैं अपने दुख को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूं। मैंने हमेशा उन्हें मां सरस्वती की तरह ही माना। आज हर भारतीय का दिल टूटा हुआ है। जब तक इंसानियत कायम रहेगी, उनका संगीत कभी खत्म नहीं होगा। उनके योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह हमेशा अमर रहेंगी। हमारे फोन पर, टेलीविजन पर और हर उस मंच पर जहां संगीत मौजूद है और उनकी अद्भुत आवाज पूरी दुनिया में गूंजती रहेगी। इस दुख की घड़ी में, हम सभी गहरे शोक और सदमे में हैं।’

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12 Apr 2026, 02:07:26 PM IST

आशा के निधन पर अक्षय कुमार ने जताया शोक

अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा, ‘आशा भोंसले जी के निधन से मुझे जो क्षति हुई है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पक्की आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति।’

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12 Apr 2026, 02:04:17 PM IST

रवीना टंडन ने आशा ताई को दी श्रद्धांजलि

एक्ट्रेस रवीना टंडन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘ओह नहीं आशाजी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब भी मुझे मौका मिला, मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूं।’ उन्होंने एक नोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, ‘आज जिंदगी ने हमसे एक ऐसी चीज छीन ली है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती; यह इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और मेरे लिए, बचपन से लेकर अब तक, यह एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। मैं उनकी सबसे बड़ी फैन हूं। उनके जैसा कोई नहीं, सचमुच कोई नहीं। आशाजी, आप अपने पीछे संगीत और सुरों की एक ऐसी विरासत छोड़ गई हैं, जिसकी तुलना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। संगीत का एक महान युग आज यहीं समाप्त हो गया।’

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12 Apr 2026, 01:56:02 PM IST

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने जताया शोक

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, 'चाहे भक्तिगीत हों, भावगीत, नाट्यसंगीत, गजलें, शास्त्रीय संगीत, रवींद्र संगीत, लोकगीत या पॉप, उन्होंने हर शैली पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ी। उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं, जिनमें मराठी, हिंदी और बंगाली शामिल हैं, और साथ ही विदेशी भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए। 'महाराष्ट्र भूषण' के साथ-साथ उन्हें 'बांग्ला विभूषण' जैसे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। अब शायद ही कोई ऐसी दूसरी बहुमुखी गायिका होगी जो बदलाव को इतनी सहजता से अपना सके। हाल ही में, हम एक 'विश्व रेडियो दिवस' कार्यक्रम में साथ थे, जहां उन्होंने मुझसे 'अभी न जाओ छोड़कर...' गाना गाने की ज़िद की, और यहां तक कहा, 'देखो, मैंने मुख्यमंत्री से गाना गवाया।' यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि अब आशाताई हमारे बीच नहीं रहेंगी। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवार और देश भर में फैले उनके अनगिनत प्रशंसकों के दुख में उनके साथ हैं। ओम शांति।'

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12 Apr 2026, 01:52:26 PM IST

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले को किया याद

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आशा भोसले को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'दिग्गज गायिका, पद्म विभूषण और महाराष्ट्र भूषण आशा ताई भोसले के निधन की खबर बेहद दुखद है। तीन साल पहले ही उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया था। उनके जाने से, लता दीदी के बाद मंगेशकर परिवार का एक और सितारा टूट गया है। आज, सुरों का यह खूबसूरत बाग वीरान हो गया है। आशा ताई की आवाज़ ही संगीत की आत्मा थी। वह गायकी का सदाबहार मौसम थीं और भावनाओं का एक सुरीला सागर थीं। 'तोरा मन दर्पण कहलाए' जैसे रूह को छू लेने वाले गीतों से लेकर 'खल्लास' जैसे गानों तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के भावों को बड़ी सहजता से अपनी आवाज दी।'

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12 Apr 2026, 01:50:47 PM IST

उद्धव ठाकरे ने लिखा, 'अमर आवाज खामोश हो गई'

आशा भोसले के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शिव सेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, ‘आशा भोसले के गुजरने की खबर सुनकर मैं बेहद दुखी हूं। आज भारतीय संगीत जगत की एक अमर आवाज खामोश हो गई है। उनकी सुरीली धुनें कई पीढ़ियों के लिए खुशियां लाईं और अनगिनत भावनाओं को छुआ। वह एक जीवंत व्यक्तित्व थीं; लता दीदी के बाद, वह संगीत के क्षेत्र में एक महान युग के स्तंभ के रूप में खड़ी थीं। भारतीय संगीत उद्योग का यह स्तंभ अब ढह गया है। उनके गीत ही उनकी अमरता बने रहेंगे। उनकी याद में एक विनम्र श्रद्धांजलि।’

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12 Apr 2026, 01:40:11 PM IST

सिंगर हर्षदीप ने दी श्रद्धांजलि

सिंगर हर्षदीप कौर ने भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘आशा भोसले जी, ‘प्यार की आवाज’, अब हमारे बीच नहीं रहीं... इस खबर पर यकीन ही नहीं हो रहा... अभी पिछले महीने ही उनसे मिली थी और उनका आशीर्वाद लिया था... उनकी मौजूदगी ने हमेशा की तरह मुझे हैरान कर दिया... वह एक प्रेरणा थीं... संगीत की एक संस्था थीं... वह अपने सुरीले गानों के जरिए हमेशा हमारे साथ रहेंगी।’

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12 Apr 2026, 01:35:00 PM IST

ममता बनर्जी ने जताया शोक

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने X पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘महान संगीत प्रतिभा आशा भोसले के निधन से मैं अत्यंत दुखी हूं। वह एक प्रेरणादायक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली गायिका थीं, जिन्होंने पीढ़ियों तक हमारे दिलों पर राज किया। उन्होंने कई बंगाली गीत भी गाए, और बंगाल में भी वह बेहद लोकप्रिय हैं। 2018 में हमने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘बंगविभूषण’ प्रदान किया था। उनके परिवार, उनके साथियों और दुनिया भर में फैले उनके लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं।’

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12 Apr 2026, 01:33:30 PM IST

आशा भोसले की डेथ का कारण

डॉ. प्रतीत समदानी ने एएनआई को बताया कि आशा भोसले ने आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण हुआ है।

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