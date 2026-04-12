Asha Bhosle Death : आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए अथिया शेट्टी से हुई ऐसी बड़ी गलती, लोगों ने लगा दी क्लास
आशा भोसले के निधन पर कई सेलेब्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी जिसमें से एक अथिया शेट्टी भी थीं। हालांकि उन्हें इस दौरान ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा है।
आशा भोसले का 12 अप्रैल रविवार को निधन हो गया है। सिंगर के जाने से ना सिर्फ परिवार वाले और फैंस बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा है। आशा भोसले के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सेलेब्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हालांकि अथिया शेट्टी इस दौरान पोस्ट करके ट्रोल हो गईं।
क्या हुई अथिया से बड़ी गलती
दरअसल, सुनील शेट्टी की बेटी अथिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आशा की जगह लता मंगेशकर की फोटो शेयर कर दी थी। लता मंगेशकर का तो निधन 6 फरवरी 2022 को ही हो गया था।
पोस्ट किया डिलीट
हालांकि जैसे ही अथिया ने पोस्ट किया तो लोगों का ध्यान तुरंत गया और उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर होने लगे। एक्ट्रेस को जैसे ही अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने पोस्ट ही डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे।
लोगों के रिएक्शन
एक ने लिखा कि अथिया ने ध्यान ही नहीं दिया और आशा की जगह लता मंगेशकर की फोटो शेयर कर दी। वहीं एक ने लिखा कि पोस्ट करने से पहले देख तो लेते। वहीं एक ने लिखा कि आप इतने लापरवाही कैसे कर सकते हो।
कब है आशा का अंतिम संस्कार
आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार 13 अप्रैल 2026 को 4 बजे शिवाजी पार्क में होगा।
आशा भोसले के बारे में जानें
बता दें कि आशा भोसले का जन्म 1933 में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। पहला गाना उन्होंने 1943 में गाया था। इसके बाद अगले 3 दशक तक आशा ने सबको अपनी आवाज का फैन बना दिया।
करियर के शुरुआत में जहां उन्हें टाइपकास्ट कर दिया था कैबरे डांस या आइटम सॉन्ग के लिए। लेकिन फिर आशा ने गजल गाने गाए। उन्हें 7 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला है प्लेबैक सिंगर के लिए। इसके अलावा वह 2 बार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी थीं।
पर्सनल लाइफ
आशा भोसले की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 16 की उम्र में उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ जाकर लता मंगेशकर के पर्सनल सेकेट्री गणपत राव से भागकर शादी कर ली थी। लेकिन पति और ससुराल वालों द्वारा बुरे बर्ताव के बाद उन्होंने शादी तोड़ दी।
इसके बाद 1980 में आशा ने आर डी बर्मन से शादी कर ली। दोनों की शादी भी काफी चर्चा में रही थी। दोनों 1994 तक साथ रहे क्योंकि इसी साल आर डी बर्मन का निधन हो गया था।
आशा भोसले अपनी पोती जनाई भोसले के काफी क्लोज थीं और उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थीं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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