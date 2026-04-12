Asha Bhosle Dies: कोई नहीं तोड़ पाया आशा भोसले का ये रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया। आशा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। सिंगर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गहरा सदमा है। क्या आप जानते हैं आशा ताई के नाम उनके नाम एक बेहतरीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है।
भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन बेहद दुखद है। आज म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद कीमती सितारा ओझल हो गया है। इस सतारे ने करीब चार दशकों तक अपनी चमक से पूरी दुनिया को रोशन किया। आज यानी 12 अप्रैल को 92 साल की उम्र में आशा भोसले का निधन हो गया। आशा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। शनिवार को गायिका की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। सिंगर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में गहरा सदमा है। क्या आप जानते हैं आशा ताई के नाम उनके नाम एक बेहतरीन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आइए जानते हैं वो क्या है?
कई पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुकी हैं आशा ताई
आशा भोसले ने अपने म्यूजिक करियर में कई आइकॉनिक गाने दिए। उनके गानों को आज भी उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं। आशा को उनके शानदार गानों को लिए कई कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। साल 2000 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मिला। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के तौर पर उन्हें 7 फिल्मफेयर पुरस्कार दिए जा चुके हैं।
आशा ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
क्या आप जानते हैं आशा भोसले ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय महिला सिंगर बनी थीं। उन्हें साल 2005 में ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतना ही नहीं, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। साल 2011 में सबसे ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 11 हजार से ज्यादा गाने गाए हैं। इसी के चलते उन्हें ये बड़ा खिताब मिला।
आशा भोसले के बारे में
बता दें कि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर, 1933 में हुआ है। उन्होंने 1948 में 'चुनरिया' से करियर की शुरुआत की थी। पिछले 7 दशकों से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। अपने करियर में आशा ने हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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