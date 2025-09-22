आर्यन खान की वेब सीरीज में नजर आने वाले रजत बेदी इसलिए लौटे मुंबई, बोले-लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया
आर्यन खान के डायरेक्टोरियल वेब सीरीज में नजर आने वाले एक्टर रजत बेदी बोले लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। एक्टर ने कनाडा से वापस मुंबई लौटने का कारण भी बताया।
आर्यन खान के डायरेक्शनल डेब्यू और नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में हाल ही में नजर आए एक्टर रजत बेदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लंबे समय बाद पर्दे पर वापसी करने वाले रजत ने 2003 में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्टारर फिल्म कोई मिल गया में निगेटिव किरदार निभाकर खास पहचान बनाई थी। अब खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (KIFF) में उन्होंने अपने करियर, संघर्ष और बॉलीवुड में दोबारा एंट्री को लेकर खुलकर बात की। एक्टर ने बताया कि कैसे उनका इस्तेमाल किया गया और फिर छोड़ दिया गया।
लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया
रजत बेदी ने कहा, “मुझे मेरे काम में लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया और अब्यूज किया गया और पीछे छोड़ दिया गया। मैंने लोगों पर भरोसा किया और उसका नुकसान मैंने भुगता। ऐसा कनाडा में हुआ, जब मैं रियल एस्टेट और एक्टिंग दोनों कर रहा था। पार्टनर्स ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उसी ने मुझे इंडिया लौटने के लिए मजबूर किया।”
OTT टेक्नीशियन्स के लिए वरदान
आर्यन खान की सीरीज से वापसी पर रजत बोले कि OTT प्लेटफॉर्म कलाकारों और टेक्नीशियन्स के लिए वरदान है। उन्होंने बताया कि वह 16 साल बाद बॉलीवुड में बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ लौट रहे हैं, जिनके लिए उन्हें उनके पुराने काम की वजह से खास तौर पर चुना गया। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनकी बहन संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने करन जौहर की अग्निपथ भी लिखी थी।
शाहरुख खान से दोस्ती
शाहरुख खान संग अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए रजत ने बताया कि फिल्म जमाना दीवाना के सेट पर उनकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद वह मॉडलिंग में चले गए और पहले ग्लैडरैग्स मॉडलिंग कम्पटीशन के विनर बने। रजत आने वाले समय में कुछ और प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकते हैं।
