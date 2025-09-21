aryan khan used to called bads of bollywood heroin sahher bambba after pack up read the reason आर्यन खान पैक-अप के बाद इसलिए करते थे अपनी हीरोइन सहर बंबा को फोन, एक्ट्रेस ने बताया सपोर्टिव डायरेक्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
बॉलीवुड डायरेक्टर आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड की हीरोइन एक्ट्रेस सहर ने हाल ने बताया कि आर्यन अक्सर पैकअप के बाद उन्हें कुछ खास पूछने के लिए कॉल करते थे।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 10:50 PM
आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी नेटफ्लिक्स सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। सीरीज में लक्ष्य, सहर बंबा, राघव जुयाल जैसे एक्टर्स ने छाप छोड़ दी है। अब सीरीज में करिश्मा तलवार का किरदार निभाने वाली सहर को पसंद किया गया है। अब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में आर्यन खान के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि अक्सर शूट के बाद आर्यन उन्हें फोन किया करते हैं। सहर ने आर्यन को एक मेहनती डायरेक्टर बताया।

सहर ने की आर्यन के काम की तारीफ

आईएएनएस के साथ बातचीत में सहर ने कहा कि आर्यन एक डिमांडिंग और सपोर्टिव डायरेक्टर हैं। वो मुश्किल काम करवाना जानते हैं। वो कोशिश करते हैं की एक्टर से बेस्ट परफॉरमेंस ली जाए। सहर ने कहा कि आर्यन को पता है कि उसे कोई सीन कैसे चाहिए। उन्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वो किसी नए डायरेक्टर के साथ काम कर रही हैं।

इसलिए फोन करते थे आर्यन

सहर ने आर्यन के बारे में आगे कहा, "मुझे लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आया। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत विचारों वाले, बहुत ही संवेदनशील हैं। मुझे याद है कि पैक-अप के बाद भी,वह बस फोन करके पूछते थे, "तुम्हें यह सीन कैसा लगा? क्या तुम इससे खुश थीं? घर पहुंचकर मैसेज करना। ऐसी छोटी-छोटी बातें, जैसे वह एक डायरेक्टर हैं, मेरा मतलब है, पैक-अप के बाद, किसे फर्क पड़ता है, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि वह वाकई एक बेहतरीन इंसान हैं।"

सीरीज हो गई हिट

सहर ने सीरीज में अजय तलवार यानी बॉबी देओल की बेटी करिश्मा तलवार का किरदार निभाया है। आसमान के किरदार में लक्ष्य लालवानी के साथ उनकी जोड़ी पसंद की जा रही है। ये सीरीज नेट फ्लिक्स पर छा गई है।

