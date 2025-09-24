इस खास शख्स की वजह से मुस्कुरा दिए कभी ना हंसने वाले आर्यन खान, तस्वीरें वायरल

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हंसा पाना मुश्किल काम है। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो आर्यन को हंसाने में कामयाब हुआ है। तस्वीरों में आर्यन हंसते हुए पोज करते देखे जा सकते हैं।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हाल में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से एंटरटेनमेंट जगत में कदम रखा है। आर्यन के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज को पसंद किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और मीम्स वायरल हो रहे हैं। इस बीच फैंस का ध्यान आर्यन के बिना स्माइल वाले चेहरे पर गया। यूजर्स के मुताबिक आर्यन खान के चेहरे पर मुस्कराहट देखना मुश्किल काम है। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो आर्यन को हंसाना जानता है।

सुखी ने हंसाया आर्यन खान के चेहरे पर मुस्कराहट लाने का काम शाहरुख खान, गौरी, सुहाना या उनकी गर्लफ्रेंड लारिसा बोनेसी नहीं बल्कि उनकी वेब सीरीज नजर आने वाला ये शख्स कर पाया है। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बॉबी देओल और सहर बंबा के किरदार के बॉडीगार्ड बने एक्टर 7 फीट के सुख ग्रेवाल हैं जो आर्यन खान के चेहरे पर मुस्कराहट लाने में कामयाब हुए हैं। सुखी नाम से मशहूर एक्टर ने हाल में आर्यन के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में आर्यन को हंसते हुए देखा जा सकता है।

यूजर्स रिएक्शन आर्यन खान को मुस्कुराता हुआ देख एक यूजर ने लिखा, 'भाई मैंने पहली बार इसे हंसते हुए देखा है', एक और यूजर ने लिखा 'आर्यन खान हंस रहा है', एक और युह्र ने लिखा, 'भाई ने हंस दिया ओए', एक यूजर ने लिखा, 'ये काम सुखी ही कर सकता है', एक यूजर ने लिखा, 'आर्यन भाई को अब एक्टिंग करनी चाहिए’।