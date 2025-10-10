आर्यन खान की सफाई- ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ बनाने का हमारा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था

आर्यन खान ने अपनी वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ की रिलीज के बाद पहला इंटरव्यू दिया है। उन्होंने सफाई दी है कि इस सीरीज का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था।

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपनी सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर खुलकर बात की है। उन्होंने आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े द्वारा दायर मुकदमे पर भी रिएक्ट किया है। बता दें, समीर वानखेड़े ने आर्यन खान, शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वानखेड़े ने 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।

क्या बोले आर्यन खान? वैरायटी को दिए एक इंटरव्यू में आर्यन खान ने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर कॉमेडी कंटेंट बनाना था। आर्यन बोले, “हमने शो में आत्म-हीनता यानी खुद पर मजाक उड़ाने वाला ह्यूमर दिखाना चाहा, लेकिन ये ध्यान रखा कि किसी का अनादर न हो। हमें गर्व है कि हम उसी इंडस्ट्री के बारे में कुछ बना रहे हैं, जिसका हम हिस्सा हैं।”

किसी का मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने आगे कहा, “कॉमेडी का असली मजा तभी है जब इंसान खुद पर भी हंस सके। हमने कोशिश की कि माहौल पॉजिटिव रहे। हमारा मकसद न किसी का मजाक उड़ाने का था और न किसी की बेइज्जी करना था। हमारा मकसद सिर्फ थोड़ा खुद पर हंसना और लोगों को हंसाना था।”