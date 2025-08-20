आर्यन खान ने मीडिया से कहा- नर्वस हूं, अगर मुझसे गलती हो जाए तो…

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान डेब्यू करने वाले हैं। वह नेटफ्लिक्स के शो ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ को डायरेक्ट कर रहे हैं। ये शो 18 सितंबर के दिन रिलीज होगा।

अयान खान ने अपने निर्देशन में बन रही पहली वेब सीरीज “द बैड्स ऑफ बॉलीवुड” के प्रीव्यू लॉन्च इवेंट में पहली बार मीडिया के सामने स्पीच दी। सामने आए वीडियो में शाहरुख खान ने अपने बेटे को इंट्रोड्यूज और फिर आर्यन ने स्पीच दी। उन्होंने स्पीच की शुरुआत में बताया कि स्पीच की प्रैक्टिस करने के बाद भी उन्हें घबराहट महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना।

आर्यन बोले, “लगतार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं। दरअसल, मैं इतना घबराया हुआ हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पर भी अपनी स्पीच लिखवा दी है और अगर यहां बिजली चली जाए तो मैं कागज पर अपनी स्पीच लिखकर भी लाया हूं! टॉर्च के साथ…और अगर तब भी मुझसे गलती हो जाए... तो पापा हैं ना!" इसके बाद शाहरुख सामने आते हैं और मीडिया को पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं। उनकी पीठ पर आर्यन की स्पीच का प्रिंटआउट लगा होता है जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं।

आर्यन आगे कहते हैं, "और इन सबके बाद भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कर देना ये मेरा पहली बार है।” फिर उन्होंने बताया कि इस शो पर उन्होंने चार साल तक मेहनत की है। सैकड़ों बार डिस्कशंस किए हैं और फिर कई सारे रीटेक्स के बाद सीरीज बनाई है।