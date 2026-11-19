शाहरुख खान से तुलना होने पर बेटे आर्यन खान बोले- हर किसी को उनसे...
कई बार स्टार किड्स का उनके पैरेंट्स से कम्पैरिजन होता है। आर्यन खान का भी शाहरुख खान से कम्पेरिजन होता रहता है जिस पर अब आर्यन ने रिएक्ट किया है।
शाहरुख खान तो सालों से फैंस का दिल जीतते आ रहे हैं। वहीं उनके बच्चे भी अब फिल्म इंडस्ट्री में अपना कमाल दिखा रहे हैं। सुहाना खान ने जहां बतौर एक्टर अपना करियर बनाना शुरू किया। वहीं शाहरुख के सबसे बड़े बेटे आर्यन खान ने राइटर और डायरेक्टर बनने का फैसला किया। आर्यन ने वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड से बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत की। आर्यन को कई बार उनके पिता से कम्पेयर किया जाता है। अब इस कम्पैरिजन पर जानें आर्यन ने क्या कहा।
शाहरुख से कम्पेयर होने पर क्या बोले बेटे आर्यन
टाइम मैगजीन से बात करते हुए आर्यन ने इस कम्पैरिजन को कॉम्पलीमेंट के तौर पर लिया था। वह बोले, 'हर किसी की तुलना उनसे की गई है। अगर मैं भी उनमें से एक हूं, तो कोई बात नहीं। मैं इसे एक कॉम्पलीमेंट के तौर पर लूंगा क्योंकि मेरी तुलना नंबर 1 इंसान से हो रही है। वह बीस्ट हैं।'
शाहरुख ने अपने लंबे करियर में काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर विलेन, एक्शन हीरो जैसे हर किरदार में दर्शकों का दिल जीता है।
जब शाहरुख संग काम का आर्यन ने शेयर किया था एक्सपीरियंस
बता दें कि इससे पहले आर्यन ने शाहरुख के साथ सीरीज में काम करने पर पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। फिल्मफेयर से बात करते हुए आर्यन ने शाहरुख को लेकर कहा था कि उन्हें डायरेक्ट करना काफी आसान है क्योंकि वह फिल्ममेकिंग और टेक्निकल चीजों को समझते हैं। आर्यन ने यह भी बताया था कि उनके पिता अक्सर उनसे कम टेक लेने के लिए कहते थे।
आर्यन लेकर आ रहे द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा सीजन
वहीं आर्यन के बारे में बता दें कि वह अब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का दूसरा पार्ट लेकर आने वाले हैं। अपने शो के दूसरे सीजन के बारे में बात करते हुए आर्यन ने टाइम्स से भी बात की।
शो के क्रिएटिव प्रोसेस को लेकर आर्यन ने कहा कि सेंट्रल स्टोरी वही रहेगी, लेकिन चैलेंज ये है कि इसे अलग तरीके से दिखाना है। वह बोले, ‘मैं लाइफ में आइडियाज लाने को लेकर अच्छा हूं। पेपल में उन्हें लिखने से लेकर उन्हें एक्जीक्यूट करने तक। स्टोरी वही है। लेकिन अब उसे अलग कैसा करना है ये देखना है और कैसे उसे बताना है। यही तो असल में फिल्ममेकिंग है।’
शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
वहीं शाहरुख की बात करें तो वह अब फिल्म किंग में नजर आने वाले हैं। लंबे ब्रेक के बाद शाहरुख की यह फिल्म आ रही है। लास्ट वह फिल्म डंकी में नजर आए थे जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। किंग की बात करें तो उसमें शाहरुख के साथ बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, राघव जुयाल हैं। वहीं करीना कपूर खान का इसमें स्पेशल सॉन्ग है शाहरुख के साथ।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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