aryan khan favourite character from his directorial web series the bads of bollywood द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये किरदार है आर्यन खान का फेवरिट, खुद कांटेक्ट कर की थी कास्टिंग
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये किरदार है आर्यन खान का फेवरिट, खुद कांटेक्ट कर की थी कास्टिंग

आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स पर आई सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड डायरेक्ट की है। वैसे तो इस सीरीज में कई शानदार किरदार है लेकिन आर्यन खान को इस सीरीज का एक किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। जानिए-

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:08 PM
द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ये किरदार है आर्यन खान का फेवरिट, खुद कांटेक्ट कर की थी कास्टिंग

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पिछले एक हफ्ते से OTT ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है। सीरीज को ऑडियंस और इंडस्ट्री से प्यार मिल रहा है। इस बीच इस सीरीज में कुछ ऐसे किरदार भी हैं जो ऑडियंस के साथ खुद डायरेक्टर आर्यन खान के फेवरिट हैं। सीरीज में जरज सक्सेना का किरदार निभाने वाले एक्टर रजत बेदी आर्यन के सबसे पसंदीदा किरदार के साथ उनकी कास्टिंग को लेकर खुलकर बात की।

ये किरदार है आर्यन का सबसे फेवरिट

रजत बेदी को कई हिंदी फिल्मों में देखा गया है। उनका सबसे यादगार किरदार ऋतिक रोशन की फिल्म 'कोई मिल गया' में था। इस फिल्म में उन्होंने राज सक्सेना का नेगेटिव किरदार निभाया था। इसके अलावा सनी देओल, अक्षय कुमार समेत कई एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। रजत पिछले कई सालों से फिल्मों से गायब थे। लेकिन जब उन्हें आर्यन खान की वेब सीरीज मिली तो उन्होंने मौक़ा जाने नहीं दिया। रजत ने बताया कि इस किरदार के लिए खुद आर्यन खान ने उनकी तलाश की थी। सीरीज में उनका किरदार आर्यन का फेवरिट है।

रजत बेदी

रजत को पसंद करते थे आर्यन

रजत ने ईटाइम्स के साथ बातचीत में कहा, “मेरा किरदार आर्यन का पसंदीदा है, उसे जरज बहुत पसंद है। बचपन में वह (आर्यन) फिल्म कोई मिल गया का बहुत बड़ा फैन था, और किसी तरह उसने जो कहानी गढ़ी, पूरा शो, उसे पूरा यकीन था कि वह मुझे इस किरदार के लिए चाहता है। मैं इसके लिए खुद को खुशकिस्मत मानता हूं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह यह शो बना रहा है और असल में उसने कुछ कॉमन लोगों के जरिए मुझसे कांटेक्ट किया और ऑफिस में मिलने के लिए कहा। मैं हैरान, आश्चर्यचकित और आभारी था। शुरुआत में मैं शाहरुख के ऑफिस में जाते हुए हैरान हो गया था। और आर्यन से मिलना बहुत अच्छा लगा। वह बहुत विनम्र, जमीन से जुड़े, बहुत सम्मानजनक और शांत हैं।”

लोगों को काम आया पसंद

रजत ने आगे बताया कि आर्यन और उनके दोस्तों को डर था कि वो इस किरदार को निभाने के लिए मना नहीं कर दें। लेकिन अरज्त को अपना रोल पसंद आया और वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। इस सीरीज में उनका काम ऑडियंस को पसंद आ रहा है।

aryan khan Shah Rukh Khan The Bads of Bollywood

