Aryan khan drug case Shahrukh khan offered senior lawyer private jet to fly down requested her wife to take case आर्यन का केस लड़ने से मना किया तो शाहरुख खान ने की थी लॉयर की बीवी से बात, ऑफर किया प्राइवेट जेट, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAryan khan drug case Shahrukh khan offered senior lawyer private jet to fly down requested her wife to take case

आर्यन का केस लड़ने से मना किया तो शाहरुख खान ने की थी लॉयर की बीवी से बात, ऑफर किया प्राइवेट जेट

आर्यन खान का केस लड़ने वाले सीनियर ऐडवोकेट मुकुल रोहतगी का कहना है कि शाहरुख काफी इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने केस लड़ने से मना किया तो शाहरुख ने उनकी वाइफ से बात की। उन्हें इंग्लैंड से लाने के लिए प्राइवेट जेट भी ऑफर किया था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 12:05 PM
share Share
Follow Us on
आर्यन का केस लड़ने से मना किया तो शाहरुख खान ने की थी लॉयर की बीवी से बात, ऑफर किया प्राइवेट जेट

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब ड्रग केस में फंसे तो उनके परिवार के लिए बुरा वक्त था। हर कोई जानता है कि आर्यन को रिहा करवाने के लिए शाहरुख खान ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था। अब आर्यन की तरफ से जिरह करने वाले पूर्व अटॉर्नी जनरल सीनियर ऐडवोकेट ने बताया कि शाहरुख ने उन्हें कैसे मनाया। उन्हें इंग्लैंड से बुलाने के लिए प्राइवेट जेट तक ऑफर किया था।

सामान्य जमानत का केस था

पूर्व एटॉर्नी जनरल सीनियर ऐडवोकेट मुकुल रोहतगी ने रिपब्लिक टीवी को बताया कि शाहरुख उन्हें इस केस में कैसे लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि यह सामान्य जमानत का मामला था लेकिन बड़ी हस्ती इन्वॉल्व थी तो केस ने सबका ध्यान खींचा। वह बताते हैं, 'मैं यूके में एक छुट्टी पर था। कोविड का वक्त चल रहा था। मुझे मिस्टर खान के किसी करीबी का फोन आया कि वह चाहते हैं कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी तरफ से जिरह करें। मैंने मना कर दिया कि अपनी छुट्टियां खराब नहीं करना चाहता।'

शाहरुख ने की वाइफ से बात

मुकुल ने आगे बताया, 'किसी तरह मिस्टर खान को मेरा नंबर मिला औऱ उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने उनसे भी यही बात कही... वह बढ़िया एक्टर हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं आपकी पत्नी से बात कर सकता हूं?'

पत्नी ने जज को किया राजी

मुकुल ने बताया कि शाहरुख ने उनकी पत्नी से रिक्वेस्ट की कि इस केस को क्लाइंट की तरह से ना लें, जोर देकर बोले, 'मैं एक पिता हूं'। मुकुल बताते हैं कि शाहरुख बहुत इमोशनल थे फिर उनकी पत्नी ने केस लेने के लिए राजी किया।

काफी इंटेलिजेंट हैं शाहरुख

मुकुल ने बताया कि केस की तैयारी कैसे की थी। वह बोले, 'मिस्टर खान काफी विनम्र हैं। उन्होंने मुझे प्राइवेट जेट ऑफर किया, जिसके लिए मैंने मना कर दिया। मुझे छोटे जेट्स पसंद नहीं हैं। मैं मुंबई पहुंचा। शाहरुख भी उसी होटल में रुके जहां मैं रुका था। मुझे वह काफी उत्सुक और इंटेलिजेंट लगे। लॉयर्स के अलावा उन्होंने काफी सारे नोट्स बना रखे थे। उन्होंने मेरे साथ डिसकस किए। हमने जिरह की और बेल मिल गई। मैं अपनी बची हुई छुट्टियां बिताने के लिए तुरंत इंग्लैंड वापस चला गया।'

क्या था मामला

साल 2021 में आर्यन खान को कॉर्डेलिया शिप की रेव पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेड के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। एनसीबी टीम को समीर वानखेड़े लीड कर रहे थे। आर्यन के केस को पहले सतीश मानशिंदे ने देखा। बाद में ऐडवोकेट अमित देसाई उनकी पैरवी कर रहे थे। केस बॉम्बे हाई कोर्ट में शिफ्ट हुआ तो शाहरुख मुकुल रोहतगी को लाए।

Shahrukh Khan Aryan Khan Drugs Case

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।