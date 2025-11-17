Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडArvind Kejriwal appreciates this web series on sony liv people troll based on your speeches
अरविंद केजरीवाल ने की इस वेब सीरीज की तारीफ, लिखा- आज की राजनीति की गंदी सच्चाई… हुए ट्रोल

अरविंद केजरीवाल ने की इस वेब सीरीज की तारीफ, लिखा- आज की राजनीति की गंदी सच्चाई… हुए ट्रोल

संक्षेप: दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके एक ट्वीट पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने एक वेब सीरीज रेकमेंड की है और लिखा है कि यह आज की राजनीति दिखाती है।

Mon, 17 Nov 2025 09:59 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट चर्चा में है। इसमें उन्होंने एक वेब सीरीज का जिक्र किया है। लिखा है कि यह आज की राजनीति की गंदी हकीकत दिखाती है। उन्होंने टीम की तारीफ भी की है। केजरीवाल ने जिस वेब सीरीज के बारे में लिखा है, वो है महारानी 4। एक इस ट्वीट पर कुछ लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केजरीवाल ने किया ये ट्वीट

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में एक वेब सीरीज की तारीफ की। उन्होंने लिखा है, SonyLIV की महारानी 4 वेबसीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। यह आज की पॉलिटिक्स की गंदी सच्चाई बयां करती है। टीम ने जिस बहादुरी से इसे दिखाया है उसके लिए शाबाशी।

लोगों ने की ट्रोलिंग

कई लोगों ने केजरीवाल के ट्वीट से सहमति जताई है कि वेब सीरीज में गंदी पॉलिटिक्स दिखाई गई है। वहीं कुछ लोग केजरीवाल और उनकी सरकार का ही मजाक उड़ा रहे हैं। एक ने लिखा है, दिल्ली वालों ने ऐसा पंजाब भेजा है कि कोई काम नहीं रह गया, मूवी का रिव्यू देना पड़ रहा है। एक ने लिखा है, ऐसा लगता है कि महारानी 4 आपके ही स्पीच सुनकर लिखी गई है। एक कमेंट है, हम फिर जॉबलेस केजरीवाल गोल्डन एज में आ गए जहां केजरीवाल फिल्मों का रिव्यू कर रहे हैं। हमने आपको मिस किया सर। एक कमेंट है, अरे आप फिल्म कैसे प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप पॉलिटीशियंस के फिल्मों के बारे में बात करने के खिलाफ हैं। आपने तो द कश्मीर फाइल्स का भी मजाक उड़ाया।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।