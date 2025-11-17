अरविंद केजरीवाल ने की इस वेब सीरीज की तारीफ, लिखा- आज की राजनीति की गंदी सच्चाई… हुए ट्रोल

आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट चर्चा में है। इसमें उन्होंने एक वेब सीरीज का जिक्र किया है। लिखा है कि यह आज की राजनीति की गंदी हकीकत दिखाती है। उन्होंने टीम की तारीफ भी की है। केजरीवाल ने जिस वेब सीरीज के बारे में लिखा है, वो है महारानी 4। एक इस ट्वीट पर कुछ लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में एक वेब सीरीज की तारीफ की। उन्होंने लिखा है, SonyLIV की महारानी 4 वेबसीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। यह आज की पॉलिटिक्स की गंदी सच्चाई बयां करती है। टीम ने जिस बहादुरी से इसे दिखाया है उसके लिए शाबाशी।

लोगों ने की ट्रोलिंग

कई लोगों ने केजरीवाल के ट्वीट से सहमति जताई है कि वेब सीरीज में गंदी पॉलिटिक्स दिखाई गई है। वहीं कुछ लोग केजरीवाल और उनकी सरकार का ही मजाक उड़ा रहे हैं। एक ने लिखा है, दिल्ली वालों ने ऐसा पंजाब भेजा है कि कोई काम नहीं रह गया, मूवी का रिव्यू देना पड़ रहा है। एक ने लिखा है, ऐसा लगता है कि महारानी 4 आपके ही स्पीच सुनकर लिखी गई है। एक कमेंट है, हम फिर जॉबलेस केजरीवाल गोल्डन एज में आ गए जहां केजरीवाल फिल्मों का रिव्यू कर रहे हैं। हमने आपको मिस किया सर। एक कमेंट है, अरे आप फिल्म कैसे प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप पॉलिटीशियंस के फिल्मों के बारे में बात करने के खिलाफ हैं। आपने तो द कश्मीर फाइल्स का भी मजाक उड़ाया।

