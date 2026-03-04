गोविंदा की मां का किरदार निभाने वाली अरुणा ईरानी नहीं बनना चाहती थीं लव इंटरेस्ट, बाद में हिट हुई जोड़ी

गोविंदा की मां का किरदार निभाने वाली अरुणा ईरानी नहीं बनना चाहती थीं लव इंटरेस्ट, बाद में हिट हुई जोड़ी
हर फिल्म में गोविंदा की मां बनने वाली अरुणा ईरानी ने हसीना मान जाएगी में लव इंटरेस्ट बनने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में संतो और चाचा जी की जोड़ी लीड एक्टर्स से ज्यादा हिट हुई और पसंद की गई। इस रोल के लिए ऐसी मानी थीं अरुणा ईरानी।
1999 में गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म आई थी हसीना मान जाएगी। फिल्म के किरदार सोनू और मोनू को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। फिल्म में करिश्मा कपूर और पूजा बत्रा भी लीड रोल में थीं। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार चाचा जी बने गोविंदा और संतो बुआ यानी अरुणा ईरानी की केमिस्ट्री को मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरुणा ईरानी इस रोल को निभाना नहीं चाहती थीं। अरुणा ने बताया कि वो कई फिल्मों में गोविंदा की मां का किरदार निभा चुकी थीं। ऐसे में वो उनके लव इंटरेस्ट के किरदार में नहीं नजर आना चाहती थी।
अरुणा ईरानी नहीं करना चाहती थी गोविंदा के साथ ये रोल
हाल में रेडियो सिटी को दिए एक इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने कहा, ‘मैंने डेविड जी (डेविड धवन, डायरेक्टर) कि हर फिल्म में मैं गोविंदा की मां बनी हूं और ये इमेज बहुत भारी है। अगर अब मैं अचानक ये रोमांटिक रोल और फ़्लर्ट करूंगी तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस रोल के लिए किसी और को ले लीजिए। मैं नहीं करूंगी।’
बाद में हिट हुई ये जोड़ी
अरुणा ईरानी ने आगे बताया कि डेविड धवन ने उन्हें इस रोल के लिए मनाया और ये भी कहा कि इसे लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। बाद में गोविंदा ने भी उन्हें मनाया। और उन्होंने बेमन के साथ गोविंदा के किरदार के साथ रोमांटिक परफॉरमेंस दी। ऑडियंस को चाचा और संतो के बीच की ये केमिट्री बहुत पसंद आई और आज तक ये फिल्म एक कल्ट कॉमेडी मानी जाती है।
गोविंदा ने ऐसे की मदद
अरुणा ने आगे बताया कि वो रोल करने में हिचकिचा रही थीं। लेकिन गोविंदा ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि हो जाएगा। गोविंदा ने उन्हें असहजता से बाहर निकालने में मदद की। एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर ये किरदार करते समय सभी बहुत हंसा करते थे। ये डेविड धवन का विश्वास था और वो इस किरदार को लेकर सही साबित हुए।
एक फिल्म से चल जाता था घर
आगे अरुणा ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही हीरोइन वाले रोल से हटकर अन्य किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि उनपर कई जिम्मेदारियां थीं। ऐसे में वो हीरोइन वाले रोल के लिए घर पर नहीं बैठी रह सकती थीं। उन्हें उस दौरान जो किरदार ऑफर हुआ उन्होंने वो कर लिया। एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी एक फिल्म से उनका तीन महीने का घर चल जाता था। अब वो बहुत आभारी हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
