गोविंदा की मां का किरदार निभाने वाली अरुणा ईरानी नहीं बनना चाहती थीं लव इंटरेस्ट, बाद में हिट हुई जोड़ी

Mar 04, 2026 07:19 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
हर फिल्म में गोविंदा की मां बनने वाली अरुणा ईरानी ने हसीना मान जाएगी में लव इंटरेस्ट बनने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में संतो और चाचा जी की जोड़ी लीड एक्टर्स से ज्यादा हिट हुई और पसंद की गई। इस रोल के लिए ऐसी मानी थीं अरुणा ईरानी।

1999 में गोविंदा और संजय दत्त की फिल्म आई थी हसीना मान जाएगी। फिल्म के किरदार सोनू और मोनू को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। फिल्म में करिश्मा कपूर और पूजा बत्रा भी लीड रोल में थीं। लेकिन सबसे ज्यादा प्यार चाचा जी बने गोविंदा और संतो बुआ यानी अरुणा ईरानी की केमिस्ट्री को मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरुणा ईरानी इस रोल को निभाना नहीं चाहती थीं। अरुणा ने बताया कि वो कई फिल्मों में गोविंदा की मां का किरदार निभा चुकी थीं। ऐसे में वो उनके लव इंटरेस्ट के किरदार में नहीं नजर आना चाहती थी।

अरुणा ईरानी नहीं करना चाहती थी गोविंदा के साथ ये रोल

हाल में रेडियो सिटी को दिए एक इंटरव्यू में अरुणा ईरानी ने कहा, ‘मैंने डेविड जी (डेविड धवन, डायरेक्टर) कि हर फिल्म में मैं गोविंदा की मां बनी हूं और ये इमेज बहुत भारी है। अगर अब मैं अचानक ये रोमांटिक रोल और फ़्लर्ट करूंगी तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इस रोल के लिए किसी और को ले लीजिए। मैं नहीं करूंगी।’

haseena man jayegi

बाद में हिट हुई ये जोड़ी

अरुणा ईरानी ने आगे बताया कि डेविड धवन ने उन्हें इस रोल के लिए मनाया और ये भी कहा कि इसे लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। बाद में गोविंदा ने भी उन्हें मनाया। और उन्होंने बेमन के साथ गोविंदा के किरदार के साथ रोमांटिक परफॉरमेंस दी। ऑडियंस को चाचा और संतो के बीच की ये केमिट्री बहुत पसंद आई और आज तक ये फिल्म एक कल्ट कॉमेडी मानी जाती है।

गोविंदा ने ऐसे की मदद

अरुणा ने आगे बताया कि वो रोल करने में हिचकिचा रही थीं। लेकिन गोविंदा ने उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि हो जाएगा। गोविंदा ने उन्हें असहजता से बाहर निकालने में मदद की। एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर ये किरदार करते समय सभी बहुत हंसा करते थे। ये डेविड धवन का विश्वास था और वो इस किरदार को लेकर सही साबित हुए।

एक फिल्म से चल जाता था घर

आगे अरुणा ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही हीरोइन वाले रोल से हटकर अन्य किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि उनपर कई जिम्मेदारियां थीं। ऐसे में वो हीरोइन वाले रोल के लिए घर पर नहीं बैठी रह सकती थीं। उन्हें उस दौरान जो किरदार ऑफर हुआ उन्होंने वो कर लिया। एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी एक फिल्म से उनका तीन महीने का घर चल जाता था। अब वो बहुत आभारी हैं।

