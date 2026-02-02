भगवान राम के किरदार में अच्छे लग रहे हैं रणबीर कपूर…टीवी के राम अरुण गोविल ने की एक्टर की तारीफ

संक्षेप: नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण में रणबीर कपूर राम का किरदार निभा रहे हैं। अब टीवी की दुनिया के असली राम एक्टर अरुण गोविल ने उनके लुक की तारीफ कर दी है। एक्टर ने रणबीर की तारीफ में ये खास बातें कहीं।

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही रामायण इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। रणबीर कपूर इस फिल्म में राम का किरदार निभाने वाले हैं। शुरुआत में उनके इस किरदार को लेकर विवाद सामने आया था। सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई थी कि रणबीर को राम का किरदार निभाना चाहिए या नहीं। हालांकि, जब फिल्म रामायण की पहली झलक सामने आई और टीजर में राम बने रणबीर को सेकंड भर के लिए देखा गया तो कईयों को उनपर भरोसा हो गया। अब खुद टीवी के राम एक्टर अरुण गोविल ने रणबीर कपूर के राम वाले लुक की तारीफ कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अरुण गोविल ने रणबीर की तारीफ 39 साल पहले आई रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने हाल में पीटीआई से बातचीत में रणबीर के लुक की तारीफ की है। एक्टर इस फिल्म में दशरथ का किरदार निभा रहे हैं। उन्होंने रणबीर के बारे में कहा, 'नितेश तिवारी की रामायण बहुत अच्छी लग रही है। ये डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर्स और उनकी पूरी टीम की हुत मेहनत के बाद बनाई जा रही है। फिल्म का लीड एक्टर रणवीर कपूर राम के किरदार में बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत अच्छा इंसान है। भगवान का किरदार निभाने के लिए आपकी पवित्र आत्मा होनी चाहिए और आप एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए'।