'आपको भगवान जैसा दिखना चाहिए...': अरुण गोविल ने अपने राम के रोल और रणबीर कपूर के रोल में हो रही तुलना पर दिया जवाब

श्रीराम के रोल में अरुण गोविल को पसंद किया गया। ऐसे में अब इन दिनों अरुण गोविल, नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ का किरदार निभाने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस मूवी में अरुण, राजा दशरथ के रोल में नजर आएंगे।

Feb 02, 2026 10:26 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
रामानंद सागर का फेमस धार्मिक शो 'रामायण' को काफी पसंद किया गया। इस शो को आज भी दर्शक बेहद पसंद करते। शो ही नहीं, बल्कि इसके किरदार भी दर्शकों के बीच काफी चर्चित हैं। इसके अलावा हिंदी सिनेमा ने एपिक 'रामायण' को कई बार बड़े पर्दे पर उतारा है। इन शोज में टीवी से लेकर फिल्मों तक के कई स्टार्स ने भगवान श्री राम की भूमिका निभाई। लेकिन सबसे ज्यादा श्रीराम के रोल में अरुण गोविल को पसंद किया गया। ऐसे में अब इन दिनों अरुण गोविल, नितेश तिवारी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में राजा दशरथ का किरदार निभाने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस मूवी में अरुण, राजा दशरथ के रोल में नजर आएंगे। इसी बीच अब अरुण गोविल ने हालिया इंटरव्यू को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस दौरान एक्टर ने बताया कि कि आने वाली 'रामायण' फिल्म को किन तुलनाओं का सामना करना पड़ेगा।

जब लोग आपको देखें, तो उन्हें आप में भगवान दिखें

अरुण गोविल ने हाल ही में PTI को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने यह साफ किया कि जब कोई छवि लोगों की यादों में गहराई से बस जाती है, तो तुलना होना स्वाभाविक है। अरुण गोविल ने कहा, 'जब कोई स्टैंडर्ड सेट होता है तो तुलना हमेशा होती है, और किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए कि मेरी तुलना की जा रही है। मेरा मानना है कि भगवान का रोल निभाने के लिए, आपको वैसा दिखना चाहिए। लुक बहुत जरूरी है। जब लोग आपको देखें, तो उन्हें आप में भगवान दिखें, और वे सोचें, 'भगवान ऐसे हो सकते हैं'।'

किर रोल में होगा कौन?

भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर के साथ, कास्ट में रावण के रूप में यश, सीता के रूप में साई पल्लवी, भगवान हनुमान के रूप में सनी देओल और लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे शामिल हैं। बता दें कि रामायण से जब से पहला लुक सामने आया है, तब से इस फिल्म की तुलना रामानंद सागर के 1987 के टीवी शो रामायण से की जा रही है, जिसमें गोविल ने भगवान राम का किरदार निभाया था। साथ ही उनकी तुलनाएं खासकर रणबीर के भगवान राम के लुक को लेकर हो रही है। रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो और DNEG ने यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म का पहला हिस्सा दिवाली 2026 में दुनिया भर में IMAX में रिलीज होने वाला है, और दूसरा हिस्सा दिवाली 2027 में आएगा।

