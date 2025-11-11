Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडArshad Warsi Would Not Recommend His Kids To Directors Even If They Want To Act
अपने बच्चों को लेकर डायरेक्टर से सिफारिश नहीं करेंगे अरसद वारसी, बोले- कोई मेरे बेटे पर क्यों...

अपने बच्चों को लेकर डायरेक्टर से सिफारिश नहीं करेंगे अरसद वारसी, बोले- कोई मेरे बेटे पर क्यों...

संक्षेप: अरशद वारसी का कहना है कि उनके दोनों बच्चे एक्टर बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं उनके बेटे ने तो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम भी करना शुरू कर दिया है। अरशद का कहना है कि वह कभी किसी डायरेक्टर को नहीं बोलेंगे उनके बेटे को फिल्म में लेने के लिए।

Tue, 11 Nov 2025 05:19 PMSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अरशद वारसी एक टैलेंटेड एक्टर हैं। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है। आज कल नेपोटिज्म को लेकर काफी चर्चा होती रहती है। इस बीच अरशद ने कहा कि वह अपने बच्चों को लेकर कभी किसी डायरेक्टर से गुजारिश नहीं करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक्टिंग है काफी मुश्किल

अरशद ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हां मेरा बेटा और बेटी एक्टिंग करना चाहते थे। मेरा बेटा फिलहाल सिद्धार्थ आनंद को असिस्ट कर रहा है और इससे पहले राजू हिरानी को भी असिस्ट किया है। हां, मैं डरा हूं, यह आज के दिन में काफी मुश्किल काम है। एक्टिंग आज के समय में आसान प्रोफेशन नहीं है क्योंकि सक्सेस रेट कम है। 150 करोड़ में से मुट्ठी भर लोग अभिनेता बनते हैं।'

कोई मेरे बेटे पर सट्टा क्यों लगाएगा

अरशद से जब पूछा गया कि क्या वह फिल्ममेकर्स को अपने बच्चों को रिकमेंड करके उनका स्ट्रगल आसान करेंगे तो एक्टर ने कहा, ‘यहां कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। मैं किसी डायरेक्टर को कॉल नहीं कर सकता और उन्हें कहूं कि आप अपने 100 करोड़ मेरे बच्चे पर खर्च करो। कोई मेरे बेटे पर सट्टा क्यों लगाएगा।’

बता दें कि अरशद के बेटे पिछले कुछ सालों से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। वहीं उनकी बेटी अभी पढ़ाई कर रही हैं। अरशद का कहना है कि उनके दोनों बच्चे काम करना चाहते हैं।

अरशद की प्रोफेशनल लाइफ

अरशद की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह लास्ट आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे। अब वह इसके बाद जॉली एलएलबी 3 में नजर आएंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Arshad Warsi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।