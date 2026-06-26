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अरशद वारसी की आनेवाली फिल्में: वेलकम टू द जंगल के बाद इन फिल्मों का फैंस को इंतजार

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अरशद वारसी की फिल्म वेलकम टू द जंगल सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।आनेवाले दिनों में अरशद वारसी की और भी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्में। 

अरशद वारसी की आनेवाली फिल्में: वेलकम टू द जंगल के बाद इन फिल्मों का फैंस को इंतजार

मुन्नाभाई के सर्किट यानी अरशद वारसी के लिए साल 2026 कमाल का रहा है। इस साल उनके हिस्से तमाम फिल्में आईं हैं । एक्टर की वेलकम टू द जंगल आज यानी 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अब फैंस को उनकी बाकी फिल्मों का इंतजार है। हम आपको अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्मों और सीरीज की लिस्ट बता रहे हैं। इनमें से कुछ फिल्मों की रिलीज डेट तय हो गई है, कुछ की रिलीज डेट तय होना अभी बाकी है।

1. प्रीतम एंड पेड्रो: वेलकम टू द जंगल के बाद जियो हॉटस्टार पर अरशद वारसी की सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो रिलीज होगी। ये सीरीज 3 जुलाई को दस्तक देगी। यह फिल्म एक डार्क कॉमेडी साइबर क्राइम थ्रिलर सीरीज होगी। इस फिल्म में विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी और संजय दत्त जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

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2. धमाल 4: प्रीतम एंड पेड्रो के बाद अरशद वारसी की फिल्म धमाल 4 रिलीज होनी है। धमाल 4 एक फुल ऑन कॉमेडी-एडवेंचर फिल्म है। फिल्म में अरशद वारसी के अलावा अजय देवगन, अंजलि आनंद, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है।

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3. किंग: अरशद वारसी की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में शाहरुख खान की फिल्म किंग है। किंग में अरशद वारसी भी नजर आएंगे। फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज हो सकती है। किंग में शाहरुख खान और अरशद वारसी के अलावा सुहाना खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ, राघव जुयाल, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और अभय वर्मा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है। किंग एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी।

4. गोलमाल 5: लिस्ट में चौथी फिल्म गोलमाल 5 है। फिल्म को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म अभी प्रोडक्शन स्टेज में है। गोलमाल 5 में अजय देवगन, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, शर्मन जोशी और अक्षय कुमार नजर आएंगे। गोलमाल 5 एक एक्शन कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म साल 2027 में रिलीज होगी।

वेलकम टू द जंगल में नजर आए हैं ये सितारे

अरशद वारसी की वेलकम टू द जंगल की बात करें तो ये फिल्म अहमद खान ने डायरेक्ट की है। फिल्म में सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, दिशा पाटनी, परेश रावल, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, आफताब शिवदासानी और फरीदा जलाल जैसे कलाकार नजर आए हैं।

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वेलकम टू द जंगल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अच्छी शुरुआत की है। sacnilk.com के मुताबिक, फिल्म ने सुबह 10 बजे तक 53 लाख की कमाई कर ली है। फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यू मिले हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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