धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना के बारे में हुआ सवाल, अरशद वारसी बोले- वो किसी के बारे में नहीं सोचता

संक्षेप: धुरंधर में अक्षय खन्ना ने अपने काम से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है। हर कोई अक्षय खन्ना की बात कर रहा है। अब अरशद वारसी ने अक्षय खन्ना को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से ही एक अच्छे एक्टर हैं।

"धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर जादू चल रहा है। धुरंधर में अक्षय खन्ना विलेन का किरदार निभाते नजर आए हैं। अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की भूमिका को जिस कदर निभाया है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना की कई पुरानी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। इन क्लिप्स के साथ फैंस कह रहे हैं कि अक्षय हमेशा से ही एक शानदार एक्टर रहे हैं, लेकिन उनका समय अब आया है। अब अक्षय खन्ना के को-स्टार अरशद वारसी ने भी उनके बारे में बात की है।

अक्षय को बताया गंभीर व्यक्ति अक्षय खन्ना और अरशद वारसी साल 2009 में आई फिल्म शॉर्ट कट: कॉन इज ऑन में साथ नजर आए थे। द लल्लनटॉप से खास बातचीत में अरशद को उस फिल्म की एक तस्वीर दिखाई जाती है और अक्षय खन्ना के बारे में पूछा जाता है। अरशद ने कहा कि अक्षय बहुत गंभीर व्यक्ति हैं। उन्हें किसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

अरशद बोले- वो किसी के बारे में नहीं सोचता है अरशद से कहा गया कि धुरंधर में उनके रोल की बहुत चर्चा हो रही है। इसपर अरशद ने कहा, “सही है, वो हमेशा से ही एक अच्छे एक्टर रहे हैं। इस बारे में कभी कोई शक था ही नहीं। लेकिन वो है, अपनी ही दुनिया में रहता है। उसे आपसे फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसकी अपनी जिंदगी है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी लाइफ जीता है। अपने हिसाब से।”