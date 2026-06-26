बैक टू बैक फिल्में मिलने को लेकर डरे अरशद वारसी, कहा- 'यह अच्छा समय है या बुरा...'

इन दिनों अरशद के पास कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसके जरिए वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार हैं। ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। ऐसे में अरशद अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि उन्हें हमेशा ही डर रहता है।

बॉलीवुड के मल्टी टैलेंटेड एक्टर अरशद वारसी ने अपने करियर में कई तरह के रोल को पर्दे पर जिया है। उनकी हर फिल्म अपने आप में बेहद शानदार होती है। फैंस भी उन्हें अलग-अलग किरदारों में देखना पसंद करते हैं। इन दिनों अरशद के पास कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसके जरिए वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार हैं। ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होंगी। ऐसे में अरशद अपने हालिया इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में बने हुए है। इस इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि उन्हें हमेशा ही डर रहता है। आइए जानते हैं आखिर उन्हें किस बात का डर है।

कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं पाइप लाइन में अरशद वारसी ने हाल ही में हिन्दुस्तान टाइम्स को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्मों के साथ बहुत ज्यादा पैक्ड शेड्यूल को संभालने के बारे में खुलकर बात की। उनकी अभी की लाइनअप में बड़े सीक्वल और बड़े बजट के प्रोजेक्ट शामिल है। इसमें 'वेलकम टू द जंगल', 'धमाल 4', वेब सीरीज 'प्रीतम एंड पेड्रो' और शाहरुख खान की 'किंग' शामिल है। इन सबके अलावा, वह 'गोलमाल 5' के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जो 2027 में आने वाली है।

'यह अच्छा समय है या बुरा' एक के बाद एक इतने सारी बड़ी फिल्मों के होने के बावजूद, अरशद वारसी जमीन पर मजबूती से टिके हुए हैं। वह इस बारे में पूरी तरह ईमानदार हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, यह जानते हुए कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है। उन्होंने कहा, 'यह अच्छा समय है या बुरा, यह तो हमें रिलीज के बाद ही पता चलेगा!" वह मजाक में कहते हैं, 'अभी, यह एक बहुत अच्छा समय लगता है, लेकिन रिलीज के बाद, यह आसानी से हो सकता है, 'ओह, यह उतना अच्छा नहीं है, यह थोड़ा बुरा है... ओह, कितना बुरा समय है!'

मुझे प्रमोशन बिल्कुल पसंद नहीं हैं अरशद ने बताया, 'उन्हें सच में एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जाना पसंद है, लेकिन काम का एक हिस्सा ऐसा है, जिससे वह बिल्कुल डरते हैं। अरशद मानते हैं कि यह थकाने वाला है। मुझे प्रमोशन बिल्कुल पसंद नहीं हैं; बस यही मेरी दिक्कत है।'

अरशद ने जिम्मेदारी के बारे में की बात जब भी कोई नई फिल्म आती है तो अरशद वारसी कैमरे के पीछे सभी के प्रति गहरी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। वह बताते हैं, 'हमेशा थोड़ा डर रहता है क्योंकि आप कड़ी मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि फिल्म अच्छा करें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए। ईमानदारी से कहूं तो, मैं सच में चाहता हूं कि डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला के लिए वेलकम अच्छा करे। एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक समय में एक ही फिल्म पर काम करता है, जबकि एक एक्टर कई प्रोजेक्ट्स करके मल्टी-बैगर बन जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह उनके लिए बहुत अच्छा करे।'