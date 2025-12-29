अरशद से बेटी की शादी करवाते वक्त घबराए हुए थे ससुराल वाले, बोले- मुस्लिम लड़का और...

संक्षेप: अरशद वारसी और मारिया की इंटरफेथ वेडिंग है। दोनों की लव मैरिज काफी अलग और खास है। अरशद ने शादी के सालों बाद बताया कि कैसे उस वक्त उनके ससुराल वाले घबराए हुए थे।

बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी लव स्टोरी काफी फेमस है। ऐसे ही एक कपल हैं अरशद वारसी और मारिया। दोनों की इंटरफेथ वेडिंग है। अरशद जहां मुस्लिम हैं, वहीं मारिया कैथोलिक परिवार से थीं। अरशद ने अब बताया कि कैसे उनके ससुराल वाले पहले काफी घबराए हुए थे।

क्यों घबराए हुए थे ससुराल वाले लल्लनटॉप से बात करते हुए अरशद ने कहा, ‘वो थोड़ा घबराए हुए थे। कैथोलिक गर्ल और मुस्लिम गाय। वो दोनों बहुत शरीफ हैं। उनकी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट के अलावा और कुछ नहीं है। वो थोड़े से थी घबराए हुए क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि मारिया किसी ऐसे से शादी करेगी जो कैथोलिक होगा और 9-5 की जॉब करेगा और इसने मुस्लिम लड़का पसंद कर लिया वो भी जॉबलेस।’

अब साथ रहते हैं ससुराल वाले उन्होंने फिर बताया कि उनके ससुराल वाले उनके साथ अब एक ही घर में रहते हैं। वह बोले, ‘दिल ही दिल में वे जानते थे कि यह अच्छा इंसान है। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि यह उनकी बेटी का ध्यान रखेगा। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। वे अब काफी खुश हैं और मेरे साथ रहते हैं। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उन्हें हमारे साथ एक ही घर में रहने से रोकता है, लेकिन हम कैसे भी जुगाड़ करके उन्हें ले आए यहां पर।’

दोनों की लव स्टोरी अरशद ने बताया कि वह मारिया से पहले कॉलेज में मिले थे जहां वह कॉम्पटीशन में जज करने गए थे। वहीं दोनों मिले और दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। अरशद ने बताया था कि कई बार उन्हें मारिया ने रिजेक्ट कर दिया था, लास्ट में जाकर उन्होंने अरशद को हां कहा। दोनों ने 1996 में शादी की और दोनों के 2 बच्चे एक बेटा और एक बेटी हैं।