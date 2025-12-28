Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडArshad Warsi first rejected Munna Bhai MBBS then did on this condition
अरशद वारसी ने इस शर्त पर किया था सर्किट का रोल, पहले तब्बू होने वाली थीं 'मुन्ना भाई' में लीड एक्ट्रेस

अरशद वारसी ने इस शर्त पर किया था सर्किट का रोल, पहले तब्बू होने वाली थीं 'मुन्ना भाई' में लीड एक्ट्रेस

संक्षेप:

अरशद वारसी को मुन्ना भाई एमबीबीएस में अपना रोल पसंद नहीं आया था और उन्होंने यह फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन बाद में उन्हें राजकुमार हिरानी का व्यवहार अच्छा लगा और एक शर्त पर फिल्म करने को राजी हो गए।

Dec 28, 2025 01:47 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्या आपको मालूम है कि 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' में सर्किट का रोल प्ले करने वाले एक्टर अरशद वारसी असल में यह फिल्म करने ही नहीं वाले थे। अरशद वारसी को यह फिल्म और इसमें अपना हीरो के दोस्त का रोल प्ले करने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था और वह इस फिल्म के लिए मना करने जा रहे थे। हालांकि रास्ते में उन्हें उनकी एक टैरो कार्ड रीडर दोस्त मिलीं, जिन्होंने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताईं जो वक्त के साथ सही साबित होने लगीं। साथ ही एक दोस्ती वाला एंगल भी जुड़ गया, जिसके चलते अरशद ने यह फिल्म करने का फैसला किया। क्या था यह पूरा किस्सा? चलिए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पहले तब्बू करने वाली थी लीड रोल

अरशद वारसी ने 'द लल्लनटॉप' के शो 'गेस्ट इन द न्यूजरूम' में बातचीत के दौरान बताया कि उस वक्त तब्बू फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी टैरो कार्ड रीडर दोस्त को फिल्म की स्टार कास्ट और बाकी तमाम चीजों के बारे में बताया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि अरशद को यह फिल्म करनी चाहिए और यह उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। लेकिन बावजूद इसके अरशद को उनकी बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन जाने से पहले अरशद को उनकी दोस्त ने बताया था कि फिल्म की एक्ट्रेस बदल दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:कैंसिल था 'मिर्जापुर' का यह आइकॉनिक सीन, अली फजल की जिद पर शूट किया गया

अरशद वारसी ने रखी थी यह शर्त

हुआ भी यही। अरशद वारसी जब राजकुमार हिरानी से मिलने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तब्बू की डेट्स नहीं बैठ रही हैं इसलिए वो काम नहीं करेंगी। अरशद वारसी को अपनी दोस्त की बात याद आई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फिल्म के लिए मना किया और अपनी वजह बताई। लेकिन राजकुमार हिरानी का व्यवहार और बर्ताव उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरशद का राजकुमार हिरानी एक नेकदिल इंसान लगे और दोस्ती के चलते वह एक शर्त पर यह फिल्म करने के लिए तैयार हो गए।

अरशद ने इंप्रोवाइज किए थे ये डायलॉग

अरशद वारसी ने इसी इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि उन्होंने राजकुमार हिरानी से कहा कि वो उन्हें इस फिल्म में फ्री छोड़ दें। जो करना चाहें उन्हें करने दिया जाए। राजकुमार हिरानी मान गए और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो इतिहास है। अरशद वारसी ने इस किरदार का नाम बदलकर 'खुजली' से 'सर्किट' करवाया। अरशद ने बताया कि उनका उस चीनी आदमी को 'हक्का नूडल' बोलना। उसे 'हाऊ लॉन्ग' कहकर हाइट पूछना और फिर बोरी मिलने पर कहना कि 'इसमें घड़ी करके डालूं' क्या? ये सारे सीन उनके इंप्रोवाइज किए हुए थे।

ये भी पढ़ें:अनन्या पांडे को भी है यह अजीब प्रॉब्लम, बताई ऐसी ट्रिक जो आ सकती है आपके भी काम
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Arshad Warsi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।