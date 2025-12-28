अरशद वारसी ने इस शर्त पर किया था सर्किट का रोल, पहले तब्बू होने वाली थीं 'मुन्ना भाई' में लीड एक्ट्रेस

संक्षेप: अरशद वारसी को मुन्ना भाई एमबीबीएस में अपना रोल पसंद नहीं आया था और उन्होंने यह फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन बाद में उन्हें राजकुमार हिरानी का व्यवहार अच्छा लगा और एक शर्त पर फिल्म करने को राजी हो गए।

क्या आपको मालूम है कि 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' में सर्किट का रोल प्ले करने वाले एक्टर अरशद वारसी असल में यह फिल्म करने ही नहीं वाले थे। अरशद वारसी को यह फिल्म और इसमें अपना हीरो के दोस्त का रोल प्ले करने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था और वह इस फिल्म के लिए मना करने जा रहे थे। हालांकि रास्ते में उन्हें उनकी एक टैरो कार्ड रीडर दोस्त मिलीं, जिन्होंने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताईं जो वक्त के साथ सही साबित होने लगीं। साथ ही एक दोस्ती वाला एंगल भी जुड़ गया, जिसके चलते अरशद ने यह फिल्म करने का फैसला किया। क्या था यह पूरा किस्सा? चलिए जानते हैं।

पहले तब्बू करने वाली थी लीड रोल अरशद वारसी ने 'द लल्लनटॉप' के शो 'गेस्ट इन द न्यूजरूम' में बातचीत के दौरान बताया कि उस वक्त तब्बू फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाली थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी टैरो कार्ड रीडर दोस्त को फिल्म की स्टार कास्ट और बाकी तमाम चीजों के बारे में बताया तो उन्होंने जोर देकर कहा कि अरशद को यह फिल्म करनी चाहिए और यह उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगी। लेकिन बावजूद इसके अरशद को उनकी बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन जाने से पहले अरशद को उनकी दोस्त ने बताया था कि फिल्म की एक्ट्रेस बदल दी जाएगी।

अरशद वारसी ने रखी थी यह शर्त हुआ भी यही। अरशद वारसी जब राजकुमार हिरानी से मिलने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि तब्बू की डेट्स नहीं बैठ रही हैं इसलिए वो काम नहीं करेंगी। अरशद वारसी को अपनी दोस्त की बात याद आई, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फिल्म के लिए मना किया और अपनी वजह बताई। लेकिन राजकुमार हिरानी का व्यवहार और बर्ताव उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरशद का राजकुमार हिरानी एक नेकदिल इंसान लगे और दोस्ती के चलते वह एक शर्त पर यह फिल्म करने के लिए तैयार हो गए।