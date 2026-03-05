अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक बंधे शादी के बंधन में, शाहरुख खान से लेकर बच्चन परिवार तक शामिल
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों की शादी में कई सेलेब्स आए जिसमें सिनेमा के सितारों से लेकर क्रिकेट स्टार्स तक शामिल हुए।
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सानिया चंडोक से शादी कर ली है। दोनों की शादी काफी ग्रैंड हुई। शादी में ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि बॉलीवुड और क्रिकेट जगत के सभी सेलेब्स शामिल हुए जिसमें शाहरुख खान से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक हैं। इतना ही नहीं पूरा बच्चन और अंबानी परिवार भी शादी में शामिल हुआ।
कौन-कौन हुआ शादी में शामिल
शाहरुख खान पत्नी गौरी और बेटी सुहाना खान के साथ शादी में पहुंचे। तीनों साथ में काफी प्यारे लग रहे थे। गौरी और सुहाना ने जहां येलो कलर के आउटफिट पहने हैं, वहीं शाहरुख ने ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना है।
अंबानी-बच्चन परिवार के साथ आए क्रिकेट जगत के सितारे
अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के साथ आए, वहीं अभिषेक पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ आए। आकाश अंबानी, पत्नी श्लोका के साथ आए और मुकेश अंबानी भी नीता अंबानी के साथ आए। महेंद्र सिंह धोनी, साक्षी के साथ आए। सुरेश रैना भी पत्नी के साथ आए। राहुल द्रविड भी पत्नी के साथ पहुंचे। युवराज सिंह भी पत्नी हेजल के साथ आए। दोनों साथ में काफी क्यूट लग रहे थे।
वहीं पूरा तेंदुलकर परिवार भी साथ आया शादी के बाद पैपराजी के सामने फोटोज क्लिक करने के लिए। इस दौरान न्यूली वेड ने रेड कलर के आउटफिट्स पहने हैं। सारा ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी है और उनकी मां ने डार्क पिंक की और दोनों ही काफी खूबसूरत लग रहे थे। सचिन ने वहीं गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई है।
पिछले साल हुई थी दोनों की सगाई
बता दें कि 13 अगस्त 2025 को दोनों ने सगाई की थी। शादी का फंक्शन काफी प्राइवेट था जिसमें सिर्फ परिवार वाले और क्लोज फ्रेंड थे। ये फंक्शन काफी समय तक प्राइवेट थे, लेकिन फिर रेड्डिट ने खुद सचिन को कन्फर्म किया था।
कौन हैं अर्जुन की पत्नी सानिया
सानिया के बारे में बता दें कि वह इंडस्ट्रलिस्ट रवि घई की पोती हैं जो ग्रैविस ग्रुप के कई पॉपुलर ब्रांड्स को ऑप्रेट करते हैं जैसे क्वालिटी आईस्क्रीम, ब्रूकलिन क्रीमरी और इंटरकॉन्टिलेन्टर होटल भी है मुंबई में।
सानिया वहीं अपना नाम अलग बना रही हैं। उनकी अपनी पेट केयर इंडस्ट्री है।
अर्जुन अब आईपीएल में खेलते दिखेंगे लखनऊ के लिए
अर्जुन की बात करें को वह क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी से अपने करियर की शुरुआत की। अर्जुन अब अपकमिंग लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए लड़ने वाले हैं। इससे पहले वह मुंबई इंडियन्स के लिए खेल चुके थे।
