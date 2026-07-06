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रणवीर सिंह के बर्थडे पर धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने शेयर किया वीडियो, एक्शन सीक्वेंस में हंसते हुए आए नजर

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर धुरंधर के उनके को-एक्टर अर्जुन रामपाल ने एक वीडियो के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। एक्टर ने इस पोस्ट पर फैंस ने रिएक्शन देते हुए उन्हें सबसे बड़ा स्टार बताया है।

रणवीर सिंह के बर्थडे पर धुरंधर एक्टर अर्जुन रामपाल ने शेयर किया वीडियो, एक्शन सीक्वेंस में हंसते हुए आए नजर

धुरंधर से धूम मचाने वाले रणवीर सिंह आज अपना 41 वां जन्मदिन मनाने वाले हैं। एक्टर के इस खास दिन पर धुरंधर में उनके को-स्टार रहे अर्जुन रामपाल ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस खास मौके पर एक्टर ने रणवीर की फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान की कई तस्वीरों से भरा वीडियो क्लिप शेयर किया है। इस क्लिप में दोनों को फाइट सीक्वेंस के बीच एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा बिहाइंड द सीन की भी कुछ तस्वीरें इसमें शामिल हैं।

रणवीर सिंह के लिए अर्जुन रामपाल का पोस्ट

अर्जुन रामपाल ने एक क्लिप शेयर किया है। इस वीडियो में एक्टर इस क्लिप में फिल्म की स्क्रीनिंग की एक तस्वीर है जिसमें सभी एक्टर्स नजर आ रहे हैं। आगे फिल्म के कुछ सीन है, रणवीर का स्केच है जिसमें उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा का सकता। और दोनों की हाथ मिलाते हुए की एक तस्वीर है। इसके कैप्शन में लिखा, हैपी बर्थडे शेर-ए और यादगार पलों और परफॉरमेंस, सक्सेस और प्यार के लिए। आइस बाथ, मस्ती, जश्न। आगे के लिए शानदार साल रणवीर, खूब प्यार।

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

अर्जुन रामपाल के इस पोस्ट पर कई धुरंधर फैंस ने रिएक्शन दिया है। इस पोस्ट पर अर्जुन रामपाल की पार्टनर गेब्रियल ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। फैंस ने हमजा को बेस्ट बताया। अर्जुन के इस खूबसूरत पोस्ट के लिए उनकी तारीफ की। एक यूजर्स ने लिखा है, 'हैपी बर्थडे रॉकस्टार और सुपरस्टार हमजा/ जसकीरत शानदार रणवीर सिंह। वहीं अन्य यूजर ने लिखा बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदलने वाले को जन्मदिन की बधाई।एक और यूजर ने लिखा, ‘मैं ये फिल्म 10 बार देख ली है और अब भी काफी नहीं है।’

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धुरंधर का बॉक्स ऑफिस

बता दें, पिछले साल दिसंबर में धुरंधर रिलीज हुई थी। इस फिल्म की आंधी ने कई फिल्मों को पीछे छोड़कर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया। ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म बनी थी जिसने 840 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1307 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। वहीं इसके दूसरे पार्ट धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस का इतिहास ही बदल दिया था। इसी साल मार्च में रिलीज हुई धुरंधर 2 ने 1149 करोड़ से ज्यादा देशभर में कमाई की थी। वर्ल्डवाइड ये कलेक्शन 1800 करोड़ से ज्यादा का था। OTT प्लेटफार्म पर भी दोनों फिल्मों ने धमाका किया था। एक्टर्स की परफॉरमेंस और आदित्य धर के डायरेक्शन की धुनियाभर में खूब तारीफें हुईं।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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