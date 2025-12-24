धुरंधर के अपने किरदार से जल्द बाहर आना चाहते थे अर्जुन रामपाल, बोले- काफी बुरा...

संक्षेप: धुरंधर फिल्म के सभी एक्टर्स छाए हुए हैं। अर्जुन रामपाल ने इसमें नेगेटिव किरदार निभाया है फिर भी उनके किरदार को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब अर्जुन ने कहा कि वह अपने किरदार से जल्द से जल्द बाहर आना चाहते थे।

धुरंधर फिल्म इन दिनों छाई हुई है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है और अब भी कमाल जारी है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुम रामपाल भी हैं। सभी की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हो रही है। फिल्म में अर्जुन ने आईएसआई ऑफिसर का किरदार निभाया है जो आतंकी ऑप्रेशन्स का मास्टरमाइंड है। अब अर्जुन ने इस किरदार को निभाते हुए आए चैलेंज के बारे में बात की।

क्या बोले अर्जुन ग्रेजिया को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा, मैं इस किरदार से जल्द जे जल्द बाहर आना चाहता था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो वजह थी ऐसा करने कि क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण फिल्म थी। इवेंट को देखना एक बात होती है, लेकिन जो बिहाइंद द सीन के पीछे होता है वो देखना एक दर्शक के दौर पर मुझे और एक्साइटेड करता है।

इस बात का होता था दुख अर्जुन ने आगे कहा, मुझे काफी खराब लग रहा था जो भी मेरा किरदार कर रहा था क्योंकि आप तो अपने देश से प्यार करते हो, लेकिन एक एक्टर की जॉब ही यही है कि आपको अपने किरदार में घुसना पड़ता है।

किसका कौनसा किरदार है धुरंधर के बारे में बता दें कि यह एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर ने इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है जो पाकिस्तान में है। अक्षय खन्ना ने पाकिस्तानी गैंगस्टर, संजय दत्त ने कराची के एसपी चौधरी असलाम और आर माधवन ने इंडियन इंटेलिजेंस चीफ का किरदार निभाया है।