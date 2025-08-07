करीना कपूर संग इंटीमेट सीन को किया काफी एंजॉय, अर्जुन रामपाल के पुराने स्टेटमेंट को सुन मचा बवाल

अर्जुन रामपाल और करीना कपूर खान के बीच फिल्म हिरोइन के दौरान इंटीमेट सीन शूट हुए थे। अर्जुन ने उन सीन को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इसे काफी एंजॉय किया था।

अर्जुन रामपाल और करीना कपूर खान ने साथ वी आर फैमिली, सत्याग्रह, हिरोइन, रावन फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हिरोइन में अर्जुन और करीना के काफी इंटीमेट सीन थे जिसको लेकर अर्जुन ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अर्जुन ने कहा था कि उन्होंने करीना के साथ इंटीमेट सीन को काफी एंजॉय किया। अब उनके इस स्टेटमेंट का वीडियो वायरल हो रहा है जिसे सुनकर फैंस भी हैरान हैं।

क्या बोले थे अर्जुन दरअसल, रेड्डिट पर उनका इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अर्जुन ने कहा था, 'मुझे बेबो के साथ कोजी होने में काफी मजा आया। मैं अब भी उनके साथ स्पेंड किए लव मेकिंग सीन के पलों को याद कर रहा हूं।'

लोगों के रिएक्शन अर्जुन के इस स्टेटमेंट को सुनकर रेड्डिट यूजर ने लिखा, 'ये काफी अजीब और अनप्रोफेशनल है'। एक ने लिखा कि पता नहीं था कि लोग इतने कम्फर्टेबल थे ऐसे स्टेटमेंट्स को लेकर। वहीं एक ने लिखा कि उस समय ये प्रमोशनल टैक्टिक थी लोगों को फिल्म देखने के लिए बुलाने के लिए।

फिल्म हिरोइन की बात करें तो यह फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी जिसमें करीना, अर्जुन के अलावा रणदीप हुड्डा, मुग्धा गोडसे और दिव्या दत्ता भी थे। करीना को हाल ही में इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने अपने करियर में बहुत कम इंटीमेट सीन दिए हैं।