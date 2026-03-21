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वायरल हो रहा है अर्जुन-दीपिका की ओम शांति ओम का फायर सीन, यूजर्स ने धुरंधर 2 से निकाला कनेक्शन

Mar 21, 2026 01:49 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फिल्म ओम शांति ओम का वो सीन है जब अर्जुन रामपाल, दीपिका के किरदार शांतिप्रिया को आग लगा देते हैं। अगले सीन में धुरंधर 2 का सीन है जब स्टाइल में हमजा, उसी अंदाज में अर्जुन के किरदार को मौत देते हैं। देखिए यूजर्स ने क्या कनेक्शन ढूंढ निकाला है।

वायरल हो रहा है अर्जुन-दीपिका की ओम शांति ओम का फायर सीन, यूजर्स ने धुरंधर 2 से निकाला कनेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के क्लाइमेक्स के चर्चे हो रहे हैं। फिल्म के अंत में हमजा भारत में आतंक फैलाने वाले मेजर इक़बाल की बुरी तरह से हत्या करता है। एक सीन में वो पट्रोल के टैंक में उसे अधमरा छोड़ स्टाइल में लाइटर से आग लगा देता है। फिल्म के सबसे खास सीन में से मेजर इक़बाल की डेथ वाला ये सीन है। लेकिन अब सोशल मीडिया यूजर्स इस सीन की तुलना साल 2007 में आई फराह खान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ओम शांति ओम से कर रहे हैं। दरअसल, उस फिल्म में अर्जुन रामपाल का किरदार मैडी, शांतिप्रिया की हत्या भी कुछ इसी तरह आग लगाकर करता है। यूजर्स ने मीम वीडियो वायरल करते हुए इसे रणवीर का दीपिका के लिए बदला बताया है।

यूजर्स ने ढूंढ निकाला ये खास कनेक्शन

ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स के फन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में दो सीन नजर आ रहे हैं। पहले सीन में अर्जुन रामपाल का किरदार दीपिका पादुकोण को महलनुमा सेट पर आग के हवाले कर देते हैं। दूसरे सीन रणवीर, अर्जुन रामपाल के साथ भी वैसे ही करते दिख रहे हैं। दोनों फिल्मों की कहानी, कांसेप्ट अलग था। लेकिन यूजर्स ने ये कनेक्शन ढूंढ निकाला है। इस कनेक्शन के बारे में तो खुद आदित्य धर ने भी विचार नहीं किया होगा।

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फिल्म धुरंधर 2 के मुरीद हुए साउथ के कलाकार

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 की खूब तारीफ हो रही है। साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर्स, डायरेक्टर्स ने इसे खास फिल्म बताया है। अल्लू अर्जुन ने रणवीर पर गर्व जताया। एस एस राजामौली ने रणवीर की एक्टिंग को मास्टर क्लास कहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है।

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बॉक्स ऑफिस पर हो रहा है धमाका

कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर ने पेड प्रीमियर की कमाई के साथ अब तक 265 करोड़ से ज्यादा नेट कमाई कर ली है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म अपने पहले वीकेंड पर कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है। फिल्म ने अपनी ओपनिंग के दिन 102 करोड़ से ज्यादा की शुरुआत की थी। शुक्रवार को 80।72 करोड़ और शनिवार को ये खबर लिखने तक फिल्म 38 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है आज की कमाई 100 करोड़ के पार पहुंच सकती है। रविवार को आंकड़ा जबरदस्त होने वाला है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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