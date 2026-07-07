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अंशुला कपूर के पति रोहन ठक्कर की नेटवर्थ कितनी है, क्या करते हैं अर्जुन कपूर के जीजाजी?

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Anshula Kapoor Rohan Thakkar: अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की शादी रोहन ठक्कर से हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि रोहन क्या करते हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है।

अंशुला कपूर के पति रोहन ठक्कर की नेटवर्थ कितनी है, क्या करते हैं अर्जुन कपूर के जीजाजी?

बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर और दिवंगत मोना शौरी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंध गई हैं। उन्होंने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से शादी कर ली है। ऐसे में अंशुला और रोहन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आइए इस मौके पर आपको बताते हैं कि अर्जुन कपूर के जीजाजी और उनकी बहन आखिर क्या करते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि रोहन की नेटवर्थ कितनी है।

क्या करते हैं अर्जुन कपूर के जीजाजी रोहन ठक्कर?

रोहन ठक्कर भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। वो एक स्क्रीनराइटर हैं और इस समय फिल्ममेकर करण जौहर के डिजिटल कंटेंट आर्म 'धर्माटिक एंटरटेनमेंट' के साथ बतौर फ्रीलांस राइटर काम कर रहे हैं। बता दें, ये कंपनी कई बड़े स्ट्रीमिंग और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस कर चुकी है।

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एड की फील्ड में भी कर चुके हैं काम

मनोरंजन जगत में कदम रखने से पहले रोहन विज्ञापन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे थे। इसी क्रिएटिव बैकग्राउंड की मदद से उन्होंने फिल्मों और वेब कंटेंट के लिए लिखने का काम शुरू किया।

रोहन ठक्कर की पढ़ाई

रोहन ने स्क्रीनराइटिंग और स्टोरीटेलिंग की बारीकियां दुनिया के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से सीखी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से प्लेराइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में मास्टर डिग्री ली है। इसके अलावा, उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लॉस एंजिल्स से भी पढ़ाई की है, जिसने उनकी लिखने की कला और कहानियों को बयां करने के हुनर को और मजबूत किया है।

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कितनी है रोहन ठक्कर की नेटवर्थ?

वेबसाइट 'राइट रास्टा' की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहन ठक्कर की अनुमानित नेटवर्थ 1 मिलियन डॉलर (लगभग 8.5 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। एक स्क्रीनराइटर के तौर पर उनके बढ़ते करियर, डिजिटल स्पेस में उनके काम और धर्माटिक एंटरटेनमेंट जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ाव को उनकी इस कमाई का मुख्य जरिया माना जाता है।

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क्या करती हैं अंशुला कपूर?

कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद अंशुला कपूर ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह 'फैनकाइंड' नाम का एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं, जो फैंस को मशहूर हस्तियों से जोड़ने के साथ-साथ चैरिटी और सामाजिक कार्यों के लिए फंड जुटाने का काम भी करता है। इसके अलावा, अंशुला हाल ही में करण जौहर के मशहूर रिएलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में भी नजर आई थीं, जहां उनकी चाची महीप कपूर भी बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई थीं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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