अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की सगाई पार्टी, पपराजी को देख भड़कीं लेडी, एक्टर ने ऐसे संभाली बात

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला की सगाई पार्टी, पपराजी को देख भड़कीं लेडी, एक्टर ने ऐसे संभाली बात
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की सगाई पार्टी रखी गई है। ऐसे में पपराजी अर्जुन कपूर के घर के बाहर जमा हो गए। पपराजी की वजह से बिल्डिंग में रहने वालीं लेडी परेशान हो गईं।
अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर से सगाई हो गई है। गुरुवार के दिन उन्होंने अपनी सगाई की पार्टी दी। पार्टी के शुरू होने से पहले अर्जुन अपने घर के बाहर स्पॉट हुए। उन्होंने पहले पपराजी के सामने पोज दिया और फिर उनसे शोर न करने का अनुरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बिल्डिंग में रहने वालीं लेडी पपराजी की वजह से परेशान हो रही थीं और पपराजी पर भड़क गई थीं।
पपराजी को समझाया
अर्जुन ने पपराजी से कहा, “मेरी एक रिक्वेस्ट है। बारिश भी है, आप लोग भी शांत रहो। ज्यादा लोग नहीं हैं, घर पर ही छोटा-सा फंक्शन है। बिल्डिंग वालों के अपने नियम होते हैं। अपना छोटा-मोटा कुछ चल रहा है अभी। आप लोग शांति से रहो, ज्यादा आवाज मत करो।”
लेडी से की बात
पपराजी से बात करने के बाद अर्जुन ने लेडी से कहा, “आप भी इन्हें यहां खड़े रहने दीजिए। ये मेरे परिवार का हिस्सा हैं। आप आराम से बात कीजिए, वो भी आराम से रहेंगे।”
इम्प्रेस हुए सोशल मीडिया यूजर्स
पपराजी के प्रति अर्जुन कपूर के हावभाव से लोगों का दिल जीत लिया। एक नेटिजन ने कमेंट कर लिखा, "अर्जुन कपूर के लिए रिस्पेक्ट।" दूसरे इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, “बहुत अच्छा लगा।” तीसरे यूजर ने कमेंट किया, “शानदार...बहुत प्यार से बात संभाली।”
कब किया प्रपोज?
याद दिला दें, इसी साल जुलाई में रोहन ने अंशुला को शादी के लिए प्रपोज किया था। अंशुला ने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था, “हम एक ऐप पर मिले थे। मंगलवार था और रात के 1.15 बज रहे थे तभी हमारी बातचीत शुरू हुई और हम सुबह 6 बजे तक बात करते रहे। 3 साल बाद, मेरे पसंदीदा शहर में, सेंट्रल पार्क में महल के सामने, उसने मुझे प्रपोज किया!”
