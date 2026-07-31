'अब डर नहीं लगता', अर्जुन कपूर ने बताया थेरेपी ने कैसे बदला उनका जीवन?

अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपने वजन घटाने की जर्नी और मेंटल हेल्थ पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ और फिटनेस को लेकर उनकी पूरी सोच बदल गई है।

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर उन एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता रहा है। अब अर्जुन कपूर ने एक खास बातचीत में बताया कि कैसे पिछले कुछ सालों में मेंटल हेल्थ और फिटनेस को लेकर उनकी सोच बदली है। उन्होंने बताया कि थेरेपी ने कैसे उनकी मदद की। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता है।

वजन कम करने को लेकर क्या बोले अर्जुन कपूर? Esquire से खास बातचीत में अर्जुन कपूर ने अपने वजन कम होने की जर्नी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे पहले वो फिटनेस को फिल्मों और डेडलाइन्स से जोड़कर देखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिटनेस को लेकर उनकी सोच काफी बदल गई है।

अर्जुन ने कहा- अलग तरीके से काम करता है उनका शरीर अर्जुन कपूर ने कहा, “मुझमें कभी भी जागरूकता या कोशिश करने की कमी नहीं थी। सच्चाई ये है कि मेरा शरीर अलग तरह से काम करता है। जो ट्रॉन्सफॉर्मेशन लोगों को 3 महीने में मिल सकती है, उसके लिए मुझे 6 महीने लग सकते हैं। एक वक्त पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे खुद को उन टाइमलाइन्स के हिसाब से चलाना बंद कर देना चाहिए। मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए।”

फिल्म से पहले ही फिटनेस पर ध्यान देते थे अर्जुन कपूर उन्होंने बताया कि पहले वो फिल्म की डेडलाइन्स के हिसाब से अपने शरीर पर काम करते थे। उन्होंने कहा- पहले हमेशा मेरी सोच होती थी- मेरी फिल्म तीन महीने में शुरू होनी है, तो उस वक्त तक मुझे अपना बेस्ट दिखना है। वो प्रेशर फिटनेस के साथ आपका रिलेशनशिप बदल देता है। आप इसे एंजॉय करना बंद कर देते हैं।

अर्जुन कपूर ने कम किया 70 किलो वजन अर्जुन ने बताया, “पिछले कुछ सालों में मैंने 50 किलो वजन कम किया है, 20 किलो और कम किया और एक्टर बन गया। इसके बाद एक बार फिर वजन को लेकर मुझे संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मैं दर्शकोंके लिए एक लुक में दिखना चाहता था। इस तरह का प्रेशर आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। इस साल, फिटनेस कोई एजेंडा नहीं थी। ये सिर्फ मेरे लिए थी, और इसी बात का असर पड़ा।”

अर्जुन ने कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव जो अपने जीवन में किया वो ये था कि उन्होंने न कहना सीखा। उन्होंने कहा, "सबसे बड़ा बदलाव था न कहना सीखना। आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या वाकई इसके कोई मायने हैं या क्या ये आपके जीवन में कुछ जोड़ रहा है।"

वर्कआउट्स को लेकर किया ये खास बदलाव अपने वर्कआउट्स को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पहला बदलाव किया वो ये कि सुबह के वक्त वर्कआउट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो देर रात तक जगने और ओवरथिंक करने वाले इंसान हैं, लेकिन सुबह ट्रेनिंग करने से उनमें अनुशासन आ गया। एक्टर ने आगे कहा- अब वो मीटिंग, काम या किसी भी प्लान में जाने से पहले वर्कआउट कर लेते हैं, इससे वो एक चीज करने के बाद दूसरी चीज करने के पीछे भागने की बजाय प्रेजेंट में रहते हैं। ये सब छोटी-छोटी आदते हैं, लेकिन इन सब आदतों ने मिलकर एक बड़ा बदलाव लाया है।